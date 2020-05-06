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    • Ekonomi
    • 06.05.2020 22:36
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    • 06.05.2020 22:41
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    merkezli finansal kuruluşların lirasına saldırıları sürüyor! Düzenleyici kurumlar harekete geçti...

    'nin başkenti merkezli bazı finansal kuruluşlar, ellerinde olmayan lirası ile hızlı bir şekilde ve yüksek miktarda almaya kalkarak, Türk lirasına değer kaybettirmeye yönelik manipülatif ataklarına devam ediyor.

    Finansal kuruluşların TL'ye saldırıları sürüyor

    cılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, lirasının değer kaybetmesine oynayan merkezli bazı finansal kuruluşlar, ellerinde olmayan TL ile hızlı bir şekilde ve yüksek miktarda almaya kalktılar.

    Ancak satın aldıkları döviz için Türk bankalarına olan TL yükümlülüklerini yerine getiremeyen bu finansal kuruluşlar, Merkez Bankasının EFT sisteminin kapanış saatini uzatmasına rağmen temerrüde düştüler.

    DÜZENLEYİCİ KURUMLAR HAREKETE GEÇTİ
    Serbest piyasanın kurallarını hiçe sayan bankaların Türk piyasasına yönelik manipülatif ataklarını Hazine ve Maliye Bakanı 'ın yatırımcı toplantısına denk getirmesi ise dikkati çekti.

    Söz konusu işlemleri tespit eden düzenleyici kurumların hukuki süreç başlattığı ve işlemleri yapan yurt dışındaki bankaların ağır cezalar ve işlem yasakları ile karşılaşabileceği öğrenildi.

    AYNI SALDIRIYI YİNE DENEDİLER
    Londra merkezli yatırım bankaları 2019 yılının mart ayında da dolar işlemlerinde temerrüde düşmüştü.

    Yerel seçimlerin hemen öncesinde ellerinde TL olmadan yüklü miktarda dolar alan bankalar Türk lirası bulamadıkları için Türk bankalarına ödeme yapamamıştı.

    Temerrüde düşen bankalar Londra piyasasında yüzde 1000'i aşan faizlerle Türk lirası bulmaya çalışmışlardı.

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