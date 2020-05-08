Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alkim Kimya 13,18 11,99 9,92 İş Finansal Kiralama 3,55 3,34 6,29 Halkbank 5,44 5,19 4,82 Vakıflar Bankası 4,64 4,50 3,11 Good-Year 4,40 4,29 2,56 Halk GMYO 1,42 1,39 2,16 Petkim 3,66 3,59 1,95 Turkcell 13,40 13,15 1,90 Adana Çimento (A) 9,85 9,67 1,86 Migros Ticaret 29,66 29,18 1,64 Koç Holding 14,97 14,74 1,56 Bim Mağazalar 51,00 50,35 1,29 Tümosan Motor ve Traktör 5,53 5,46 1,28 Bursa Çimento 3,85 3,81 1,05 Brisa 8,70 8,61 1,05 Enka İnşaat 6,21 6,16 0,81 Türk Traktör 56,25 55,80 0,81 Enerjisa Enerji 7,46 7,41 0,67 Ereğli Demir Çelik 8,05 8,00 0,63 Deva Holding 14,40 14,32 0,56