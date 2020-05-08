



Memurlara, işçilere eş ve çocukları için her ay ödenen aile yardımının emeklilere de verilmesi gündemde. Hem Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) hem de memur konfederasyonları tarafından dile getirilen talep hayata geçerse, aile yardımları iş hayatı sona erdikten sonra da devam edecek.

