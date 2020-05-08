Memurlara, işçilere eş ve çocukları için her ay ödenen aile yardımının emeklilere de verilmesi gündemde. Hem Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) hem de memur konfederasyonları tarafından dile getirilen talep hayata geçerse, aile yardımları iş hayatı sona erdikten sonra da devam edecek.
TÜED Başkanı Kazım Ergün, aile yardımlarının emeklilikte ödenmemesinin önemli bir gelir kaybına neden olduğunu belirtiyor. Konfederasyonlar da "Memurlara ödenen aile yardımı emeklilikte de sürsün" talebinin Kamu Personeli Danışma Kurulu'nda karara bağlanmasını bekliyor.
EK GELİR İMKANI
Halen memurlara çalışmayan eş için 332, 0-6 yaş arası çocuk için 73,04, 6 yaş üstü çocuk için ise 36,52 lira ödeniyor.
Talepler hayata geçerse, bu ödemeleri emekliler de alacak. Eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan emekli, aylık 405 lira ek gelire ödemeye kavuşacak.