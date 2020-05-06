Kamu kurumlarında gerçekleştirilen pek çok işlemi online olarak yapabilme fırsatı sunan e Devlet, tahsis numarasının da öğrenilmesini kolaylaştırıyor. Korona virüs önlemleri kapsamında ise emekli bayram ikramiyelerinin Nisan ayı içerisinde yatırılacağı duyurulduktan sonra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yeni bir açıklama yaptı. Peki, SGK tahsis numarası nedir? Emekli tahsis numarası sorgulama ekranı!
EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAM ÖNCESİ YATACAK MI?
Emekli maaşları geçtiğimiz senelere baktığımız zaman bayram öncesi yatıyor. Bu anlamda 2020 yılında da yatacaktır. Fakat henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?
Maaşı 1.500 liranın altında olan emeklilerin gelirinde yüzde 50'ye varan artış oldu. Artıştan kapsamdaki emeklilerin maaşını alan eş ve çocukları da hisseleri oranında yararlandı. Maaşı bin 100 lira olan 400 lira, yani yüzde 36.36; bin 200 lira olan 300 lira, yani yüzde 25; bin 300 lira olan 200 lira, yani yüzde 15.38; bin 400 lira olan 100 lira, yani yüzde 7.14 zam aldı.
DUL VE YETİME DE ZAM VAR
Artıştan, maaşı bin 500 liranın altında olan vefat etmiş emeklilerin hak sahibi dul ve yetimleri de yararlanacak. Aylıklar, bin 500 liralık yeni emekli aylığı üzerinden, hisse oranına göre hesaplanacak.
Örneğin; vefat etmiş emeklinin aylığı bin liraysa bin 500 liraya çıkacağı için eşine; aylık oranı yüzde 75 ise 750 lira yerine bin 125 lira, yüzde 50 ise 500 lira yerine 750 lira ödenecek. Yüzde 25 ölüm aylığı oranı olan çocuğuna ise 250 lira yerine 375 lira verilmeye başlanacak.