



En düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 661 liradan 2 bin 778 liraya ulaşacak. Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı da yüzde 4.4 artışa göre 3 bin 517 liradan 3 bin 671 liraya çıkacak.