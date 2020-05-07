Yaklaşan Temmuz ayı milyonlarca kişi için zam ayı olacak. Sayıları yaklaşık 5.5 milyon olan memur ve memur emeklilerinin maaşı da artacak. Memurlar ve memur emeklileri Temmuz'da yüzde 4 zam alacak.
Ayrıca bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, aşan kısım kadar fark verilecek. İlk 4 aylık enflasyon yüzde 3.16 çıkarken, Merkez Bankası'nın Nisan ayı beklenti anketindeki tahminler Ocak-Haziran enflasyonunun yüzde 4.4 olabileceğini gösterdi. Bu durumda memurların, emeklilerin zam oranı yüzde 0.4 enflasyon farkıyla yüzde 4.4'e çıkacak.
En düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 661 liradan 2 bin 778 liraya ulaşacak. Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı da yüzde 4.4 artışa göre 3 bin 517 liradan 3 bin 671 liraya çıkacak.
Zam oranı 3 Temmuz'da Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla ortaya çıkacak. Memurlar 15 Temmuz'da zamlı maaşlarını alacak. Memur emeklilerine ise enflasyon verileri bekleneceğinden, ayın 1'i ile 5'i arasında maaşları zamsız olarak ödenecek.
Oluşacak zam farkı, ay içerisinde Çalışma Bakanlığı tarafından duyurulacak tarihte hesaplara yatırılacak.