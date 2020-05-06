RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Galeri Ekonomi Emekliye ek ödeme müjdesi! 361 TL ek ödeme ne zaman? 2020 SSK SGK Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu?

Emekliye ek ödeme müjdesi! 361 TL ek ödeme ne zaman? 2020 SSK SGK Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu?

Emekli ek ödeme zammı ne zaman verilecek? Milyonlarca emeklinin büyük bir merakla beklediği ek ödeme zammı ile ilgili müjdeli haber bekleniyor. Bilindiği üzere emekliler her ay maaşlarıyla birlikte yüzde 4-5 ek ödeme alıyor. Bu oranın yüzde 4'ten 10'a çıkartılması gündemde. Bu talep hayata geçerse emeklilerin gelirinde 361 TL'ye varan artış yaşanacak. Peki, emekli ek ödeme zammı ne zaman? 2020 SSK SGK Bağkur emekli maaşları ne kadar oldu? İşte konu ile ilgili ayrıntılar... 2020 emekliler için kazanç yılı oldu. Ocak ayında zamlı maaşlarını alan emekliler için Mart ayında ikinci promosyon ödemelerinde artış yaşandı. Korona virüs nedeniyle Ramazan Bayramı ikramiyelerini erkenden hesaplarında gören emeklilerin en düşük maaşı 1.500 TL oldu.

06.05.2020 19:09 - Son Güncelleme: 06.05.2020 19:15
Emekliye ek ödeme müjdesi! 361 TL ek ödeme ne zaman? 2020 SSK SGK Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu?

Milyonlarca emekliye ek ödeme müjdesi geldi. Uzun zamandır merak edilen ek ödemenin yüzde 4'ten 10'a çıkarılması gündemde. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) tarafından gündeme taşınan ek ödeme talebi, hayat geçerse emeklilerin gelirinde 361 TL'ye varan artış olacak. Peki, emekliye 361 TL ek ödeme ne zaman verilecek? 2020 SSK SGK Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu?

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Emekliye ek ödeme müjdesi! 361 TL ek ödeme ne zaman? 2020 SSK SGK Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu?

2020 emekliler için kazanç yılı oldu. Ocak ayında zamlı maaşlarını alan emekliler için Mart ayında ikinci promosyon ödemelerinde artış yaşandı. Koronavirüs nedeniyle Ramazan Bayramı ikramiyelerini erkenden hesaplarında gören emeklilerin en düşük maaşı 1.500 TL oldu.

Emekliye ek ödeme müjdesi! 361 TL ek ödeme ne zaman? 2020 SSK SGK Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu?

Emekliler için şimdi de ek ödeme artışı gündemde. Her ay verilen ek ödemelerin yüzde 4'ten 10'a çıkarılması talep ediliyor. Bu talep hayata geçirilirse 361 TL'ye varan artış olacak.

Emekliye ek ödeme müjdesi! 361 TL ek ödeme ne zaman? 2020 SSK SGK Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu?

TÜED GÜNDEME GETİRDİ

Türkiye Emekliler Derneği'nin (TÜED) gündeme taşıdığı bu talep hayata geçerse, emeklilerin ek ödeme tutarlarında önemli artış olacak.

Emekliye ek ödeme müjdesi! 361 TL ek ödeme ne zaman? 2020 SSK SGK Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu?

Emekliler maaşlarının yüzde 4'ü yerine yüzde 10'u oranında ek ödeme almaya başlayacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 361 liraya varan artış yaşanacak. 6 bin 28 lira olan en yüksek maaşı alan emekliye 241,15 lira yerine 602,87 lira ek ödeme verilecek.

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