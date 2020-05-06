Haberler Galeri Ekonomi Emekliye ek ödeme müjdesi! 361 TL ek ödeme ne zaman? 2020 SSK SGK Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu?

Emekliye ek ödeme müjdesi! 361 TL ek ödeme ne zaman? 2020 SSK SGK Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu?

Emekli ek ödeme zammı ne zaman verilecek? Milyonlarca emeklinin büyük bir merakla beklediği ek ödeme zammı ile ilgili müjdeli haber bekleniyor. Bilindiği üzere emekliler her ay maaşlarıyla birlikte yüzde 4-5 ek ödeme alıyor. Bu oranın yüzde 4'ten 10'a çıkartılması gündemde. Bu talep hayata geçerse emeklilerin gelirinde 361 TL'ye varan artış yaşanacak. Peki, emekli ek ödeme zammı ne zaman? 2020 SSK SGK Bağkur emekli maaşları ne kadar oldu? İşte konu ile ilgili ayrıntılar... 2020 emekliler için kazanç yılı oldu. Ocak ayında zamlı maaşlarını alan emekliler için Mart ayında ikinci promosyon ödemelerinde artış yaşandı. Korona virüs nedeniyle Ramazan Bayramı ikramiyelerini erkenden hesaplarında gören emeklilerin en düşük maaşı 1.500 TL oldu.

06.05.2020 19:09 - Son Güncelleme: 06.05.2020 19:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





