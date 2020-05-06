Milyonlar dikkat: Fiyatlarda değişim yaşandı! Benzin ve motorin fiyatları ne kadar? 20 ve 27 kuruş...

Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? Akaryakıt fiyatlarında yeni bir değişim yaşandı. Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren benzin ve motorin fiyatları özellikle şu sıralar sürekli değişiyor. Bu kapsamda son gelen bilgilere göre gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 20 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 27 kuruş zam yapıldı. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Ankara'da ortalama 5,45 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,65 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,31 liradan 5,51 liraya, İzmir'de 5,48 liradan 5,68 liraya yükselecek.