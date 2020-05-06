Milyonlar dikkat: Fiyatlarda değişim yaşandı! Benzin ve motorin fiyatları ne kadar? 20 ve 27 kuruş...

Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? Akaryakıt fiyatlarında yeni bir değişim yaşandı. Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren benzin ve motorin fiyatları özellikle şu sıralar sürekli değişiyor. Bu kapsamda son gelen bilgilere göre gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 20 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 27 kuruş zam yapıldı. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.
BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Ankara'da ortalama 5,45 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,65 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,31 liradan 5,51 liraya, İzmir'de 5,48 liradan 5,68 liraya yükselecek.
MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Buna göre, Ankara'da ortalama 5,03 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,30 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 4,95 liradan 5,22 liraya, İzmir'de 5,05 liradan 5,32 liraya çıkacak.
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
PETROL VE ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ
ABD stoklarının beklentilerin üzerinde artmasıyla petrol fiyatlarının yönü yeniden aşağıya döndü ve Bent petrol yeniden 30 doların altına çekildi. Birçok ülkede ekonomik önlemlerin gevşetileceğine ilişkin beklentilerle artan risk iştahı nedeniyle ons altın da 1,700 doların altına geriledi.
Ünlü Menkul Değerlerin "Ons altın destek bulmakta zorlanıyor" başlıklı değerlendirmesinde, "Küresel risk iştahının ivme kaybetmiş olmasına karşın ekonomileri yeniden açma çabaları ile birlikte dirençli kalması ons altının 1700 doların üzerinde momentum kazanmasına izin vermiyor. Kaldı ki dolar endeksinin geri çekilmeleri önemli bir baskı hissetmeden karşılaması ve 100 seviyesinden çok fazla uzaklaşmaması da ons altının destek bulmasını zorlaştıran konu başlıklarından biri olarak öne çıkıyor. Teknik olarak baktığımızda ise görünümün çok fazla değiştiğini düşünmüyoruz. Öyle ki, 1,715 dolar aşılmadan kısa vadede altın üzerindeki baskı devam edebilir. 1,700 doların altındaki rakamlar ise bu baskının daha fazla hissedilmesine neden olacaktır" denildi.
Gelişmelerle, küresel düzeyde gösterge olarak bilinen Brent hampetrolün varil fiyatı yüzde 0.44 düşüşle 29.92 dolara, Batı Teksas hafif hampetrolünün varil fiyatı da yüzde 7.56 düşüşle 25.31 dolara geriledi.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.24 artışla 14.99 dolar,
- altın, yüzde 0.68 düşüşle 1,693.89 dolar,
- bakır, yüzde 0.92 artışla 5,176.00 dolar,
- platin, yüzde 0.56 düşüşle 764.88 dolar,
- paladyum yüzde 0.80 düşüşle 1,800.14 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise, altının ons fiyatı düşmesine karşın doların 7.15 liraya kadar yükselmesiyle, gram altın 391 liraya, çeyrek altın 641 liraya, Cumhuriyet altını da 2,557 liraya yükseldi.
BRENT PETROLÜN VARİLİ 30,01 DOLAR
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 30,01 dolardan işlem görüyor.
Dün 30,35 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 30,34 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 10.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,08 azalışla 30,01 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 26,19 dolardan alıcı buldu.
Dün Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tarafından açıklanan öngörülere göre, 25 Nisan-1 Mayıs haftasında 8,44 milyon varil artış olan ABD ticari ham petrol stokları, beklenenden daha hızlı yükseldi.
Uzmanlar, stok kapasitelerinin beklenenden daha hızlı dolduğu endişelerinin fiyatları baskıladığını belirtiyor.
Brent petrolde teknik olarak 30,93 ile 31,31 dolar aralığının direnç, 29,57 ile 28,90 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.