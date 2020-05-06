Annelere devletten 15 yardım yüzleri güldürüyor

● Bir işyeri açmaksızın perakende ticaret ile iştigal edenler, gezici olarak bir mesleği icra edenler, evlerde işçi almamak şartıyla üretim yapıp satanlar vergiden muaf esnaf sayılıyor. Belgesi olanlar SGK'ya müracaat ederek bu yıl için 26 gün prim ödeyip 30 gün üzerinden sigortalı oluyor. 2019 yılı için ayda 709,52 lira ödenerek sigortalı olunabiliyor ve böylece hem sağlıktan yararlanma hem de emeklilik yolu açılıyor.



● İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden, evlerde imal ettikleri ürünleri işyeri açmaksızın satanlar, yıl içinde gerçekleştirilen satış tutarının yıllık asgari ücretin brüt tutarını aşmaması koşuluyla vergiden istisna tutuluyor. İnternet üzerinden yıllık 30 bin 700 liraya kadar satış yapanlar muafiyetten yararlanıyor.