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    • Ekonomi
    • 05.05.2020 16:39
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    • 05.05.2020 16:39
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    e 5 kuruş | 5 Mayıs Salı akaryakıt zammı (Güncel benzin fiyatlar)

    haberi... in na bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 5 kuruş geldi. Benzinin litresi Ankara'da 5,40 liradan 5,45 liraya, İstanbul'da 5,26 liradan 5,31 liraya, İzmir'de 5,43 liradan 5,48 liraya yükselecek.



    AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) aldığı bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,40 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,45 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,26 liradan 5,31 liraya, İzmir'de 5,43 liradan 5,48 liraya yükselecek.



    AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
    Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.



    Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

    Haberler Ekonomi Benzine 5 kuruş zam | 5 Mayıs Salı akaryakıt zammı (Güncel benzin fiyatlar)
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