5 Mayıs benzin ve motorin fiyatları ne kadar? Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) yapılan açıklamaya göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 7, motorinin litre fiyatına 16 kuruş zam yapılacağı açıklandı. Bu gelişmeyle birlikte milyonlarca araç sahibi "Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt litre fiyatları kaç TL? İşte güncel akaryakıt fiyatları...
BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Ankara'da ortalama 5,33 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,40 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,19 liradan 5,26 liraya, İzmir'de 5,36 liradan 5,43 liraya yükselecek.
MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Ayrıca, Ankara'da ortalama 4,87 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,03 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 4,79 liradan 4,95 liraya, İzmir'de 4,89 liradan 5,05 liraya yükselecek.
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
PETROL VE ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ
Çin gerginliği nedeniyle gerileyen petrol fiyatları, 1 Mayıs'ta başlayan üretim kısıntısının sorunsuz sürmesine bağlı olarak yeniden yükselirken, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki gerginlik altın fiyatlarını da destekliyor.
Ünlü Menkul Değerler'in, "Ons altın 1700 doların üzerinde tutunmaya çalışacak" başlıklı değerlendirmesinde, küresel risk iştahının çalkantılı bir dönemden geçmesinin, ons altının net bir yöne doğru hareket etmesini zorlaştırdığına işaret edilerek, "Bu noktada fiyatların geride bıraktığımız hafta boyunca 1,690-1,730 dolar bandında hareket ettiğini gördük. Özellikle Fed toplantısında ekonomiye dair çizilen karamsar tablo altını 1,720 doların üzerine taşısa da verilerdeki zayıflığın da etkisiyle riskli varlıklarda satış baskısının artması yatırımcıları nakit pozisyona dönmeye iterken bunun ons altına da negatif yansıdığını gördük. Sık sık dikkat çektiğimiz gibi altın fiyatlarının momentum kazanması için 1,715 doların üzerinde kapanışlar yapılması gerektiğini düşünüyoruz" denildi.
Gelişmelerin etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1.13 artışla 26.90 dolara, ABD Batı Teksas hafif petrolün varil fiyatı da yüzde 1.21 artışla 22.56 dolara yükseldi.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 1.05 düşüşle 14.81 dolar,
- altın, yüzde 0.42 artışla 1,707.21 dolar,
- bakır, yüzde 1.54 düşüşle 5,106.00 dolar,
- platin, yüzde 0.53 artışla 770.25 dolar,
- paladyum yüzde 0.50 düşüşle 1,901.27 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise gram altın 387 liraya, çeyrek altın 634 liraya, Cumhuriyet altını da 2,534 liraya yükseldi.
BRENT PETROLÜN VARİLİ 24,48 DOLAR
Brent petrolün varili, haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 24,48 dolardan işlem görüyor.
Cuma günü 25,85 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 24,68 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.23 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,81 azalışla 24,48 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 21,21 dolardan alıcı buldu.
Fiyatların düşüşünde ABD dolarının değer kazanmasıyla birlikte ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı Çin ürünlerinin ithalatında vergi tehdidi etkili oluyor.
Suudi Arabistan'ın liderlik ettiği OPEC ve Rusya'nın önderliğindeki OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin üretim kesintisi kararı ise 1 mayıs itibarıyla resmi olarak uygulanmaya başlandı. Anlaşmaya göre, bu ülkeler toplam ham petrol üretimlerini 2 ay boyunca günlük 9,7 milyon varil azaltacak.
Uzmanlar, bu üretim kesintileri ve bazı ülkelerin yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirlerini azaltarak ekonomilerini canlandırma isteklerinin küresel petrol fiyatının düşüşünü kısıtlayan faktörler olduğunu belirtiyor.
Bu arada, petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı, 25 Nisan-1 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 53 adet azalarak 325'e geriledi. ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 7 hafta üst üste düşüş gösterirken, bu süre içinde toplam 358 adet azalmış oldu.
Brent petrolde teknik olarak 26,31 ile 26,91 dolar aralığının direnç, 23,01 ile 22,48 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.