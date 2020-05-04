5 Mayıs benzin ve motorin fiyatları ne kadar? Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) yapılan açıklamaya göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 7, motorinin litre fiyatına 16 kuruş zam yapılacağı açıklandı. Bu gelişmeyle birlikte milyonlarca araç sahibi "Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt litre fiyatları kaç TL? İşte güncel akaryakıt fiyatları...

BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Ankara'da ortalama 5,33 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,40 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,19 liradan 5,26 liraya, İzmir'de 5,36 liradan 5,43 liraya yükselecek.

MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Ayrıca, Ankara'da ortalama 4,87 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,03 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 4,79 liradan 4,95 liraya, İzmir'de 4,89 liradan 5,05 liraya yükselecek.