Baskerlik hakkında sıkça sorular sorular

Soru: Bedelli askerlik yapabilmek için ödenmesi gereken miktar nedir?

Milli Savunma Bakanlığı, 2020 yılı bedelli askerlik ücretini açıkladı. Bedelli askerlik başvurusu yapacak yükümlülerin 30 Haziran 2020 (dahil) saat 18:00'e kadar ödeyecekleri bedel 35.054,64 TL olarak belirlendi.

Soru: Bedelli askerlik başvurusu nereye yapılır?

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşıyorsanız bedelli askerlik başvurunuzu askerlik şubelerine, ülke dışında iseniz konsolosluklara şahsen yapmanız gerekir. Bedelli askerlik başvurusu vekaletle veya posta ile yapma şansınız yok. Şahsen yapmalısınız. Başvuru yapan kişiye ödemesi gereken tutar ve ödemenin yapılacağı banka bilgilerini barındıran bir belge verilir. Bedelli askerlik yapmak isteyen kişi bu belge ile beraber bankaya gidip ödemeyi gerçekleştirir. Ödemenin yapıldığına dair bir asıl olmak üzere toplam üç nüsha dekontu, bedelli askerlik başvurusunu yaptığı yere götürür.