2020 Bedelli Askerlik fiyatı ne kadar? Bedelli Askerlik ve ücreti hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan dün kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bedelli Askerliği bekleyenlerin ücreti ve yerleri konusunda meraklı bekleyişleri sürüyor.Hem TL hem döviz olarak yapılabilen bedelli askerlik 2020 gündemdeki yerini koruyor. Peki bedelli askerlik bu yıl kaç lira 2020, bedelli askerlik yerleri belli oldu mu?
BEDELLİ ASKERLİK BU YIL KAÇ LİRA 2020?
2020 yılı bedelli askerlik ücreti sene başında 35 bin 54 lira, dövizle askerlik ücreti ise 5 bin 261 euro olarak belirlenmişti. Bedellik askerlik ücretlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Bedel ödemeleri; Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ile PTT Şubelerine veya mal müdürlüklerine yapılabilecektir. Başvuru sayısının Millî Savunma Bakanlığınca belirlenecek sayıdan fazla olması halinde yararlanacak yükümlüler kura ile belirlenecektir.
BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ BELLİ OLDU MU, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Korona virüsü salgını nedeniyle bedelli askerlik işlemleri geçici süreliğine durdurulmuştu. Salgın sonrası normalleşme süreci kapsamında ise bedelli askerlik işlemleri 20 Haziran'dan itibaren yeniden başlayacak. Bedelli askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı ile ilgili ise henüz resmi bir açıklama gelmedi. Geldiğinde güncel bilgiler haberimiz içerisine eklenecektir.
BEDELLİ ASKERLİĞİ KİMLER YAPABİLİR? BEDELLİ ASKERLİĞİN ŞARTLARI NELERDİR?
Bedelli askerlik yapmanın iki farklı yolu bulunmaktadır. Bunlar;
18 yaşını doldurmuş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasına rağmen minimum 3 sene yurt dışında çalışmış erkekler 21 gün süreyle bedelli askerlik yaparak vatan borcunu "hizmeti" tamamlayabilirler. Buna kısaca "dahte" denir. "Anlamı dövizle askerlik hizmetine tabi olan erler" şeklindedir.
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet eden, 12 yaşını doldurmuş erkekler için dönemlik çıkartılan yasalarla sağlanan bedelli askerlik hizmetidir. Bu tür geçici olup ilgili yasanın gerektirdiklerine bağlıdır. İlgili yasanın yürürlüğe girdiği zamanda aranan şartları sağlayanlar bu geçici bedelli askerlik hizmetinden yararlanabilir.
Baskerlik hakkında sıkça sorular sorular
Soru: Bedelli askerlik yapabilmek için ödenmesi gereken miktar nedir?
Milli Savunma Bakanlığı, 2020 yılı bedelli askerlik ücretini açıkladı. Bedelli askerlik başvurusu yapacak yükümlülerin 30 Haziran 2020 (dahil) saat 18:00'e kadar ödeyecekleri bedel 35.054,64 TL olarak belirlendi.
Soru: Bedelli askerlik başvurusu nereye yapılır?
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşıyorsanız bedelli askerlik başvurunuzu askerlik şubelerine, ülke dışında iseniz konsolosluklara şahsen yapmanız gerekir. Bedelli askerlik başvurusu vekaletle veya posta ile yapma şansınız yok. Şahsen yapmalısınız. Başvuru yapan kişiye ödemesi gereken tutar ve ödemenin yapılacağı banka bilgilerini barındıran bir belge verilir. Bedelli askerlik yapmak isteyen kişi bu belge ile beraber bankaya gidip ödemeyi gerçekleştirir. Ödemenin yapıldığına dair bir asıl olmak üzere toplam üç nüsha dekontu, bedelli askerlik başvurusunu yaptığı yere götürür.
Bedelli askerlik ödemesi zamanında yapılmazsa ne olur?
Kişinin bedelli askerlik yapabilmesi için gereken şartları taşımadığı anlaşılırsa, kişi ödeme yapmaktan vazgeçerse veya ilgili ödeme zamanında yapılmazsa bu kişi bedelli askerlik kapsamının dışına alınır. Bedelli askerlik kapsamı dışına alınan kişi önceden yapmış olduğu ödemeyi alabilmek için dilekçe ile başvuru yapmalıdır. Geri ödeme başvurusu, ödeme yaptıktan itibaren 6 ay içerisinde yapılmalıdır.
Soru: Geri ödeme başvurusu yapan kişiler, ödedikleri parayı ne zaman geri alabilir?
Geri ödeme başvurusu talebi askerlik şubesi tarafından 90 gün içerisinde incelenir. İnceleme sonucu durum olumlu çıkarsa kişinin dosyaları bakanlığa iletilir. İlgili bedel bakanlık tarafından 1 ay içerisinde kişinin geri ödeme başvurusu içerisinde belirttiği hesaba yapılır.