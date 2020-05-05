



Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, tüm küresel petrol stok depolarının Haziran ortasına kadar dolmasını beklediğini açıkladı.

Birol ayrıca, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu'na, piyasalarda istikrar sağlayabilmek için. petrol üretim kısıntısının sınırlarını biraz daha genişleterek uygulamaları çağrısı yaptı.