Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtı araç sahiplerinin gündemindeki yerini aldı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) sosyal medya hesabından akaryakıtta fiyat artışını duyurdu. Duyuruya göre, benzinin litre satış fiyatına 7 kuruş, motorinin litre satış fiyatına da 16 kuruş zam yapıldı. Peki, benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt litre fiyatları kaç TL?

BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Ankara'da ortalama 5,33 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,40 lira olacak.

MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Benzinin litresi İstanbul'da 5,19 liradan 5,26 liraya, İzmir'de 5,36 liradan 5,43 liraya yükselecek.