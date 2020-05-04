Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtı araç sahiplerinin gündemindeki yerini aldı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) sosyal medya hesabından akaryakıtta fiyat artışını duyurdu. Duyuruya göre, benzinin litre satış fiyatına 7 kuruş, motorinin litre satış fiyatına da 16 kuruş zam yapıldı. Peki, benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt litre fiyatları kaç TL?
BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Ankara'da ortalama 5,33 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,40 lira olacak.
MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Benzinin litresi İstanbul'da 5,19 liradan 5,26 liraya, İzmir'de 5,36 liradan 5,43 liraya yükselecek.
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
PETROL DÜŞTÜ, ALTIN 1.700 DOLAR SINIRINDA
ABD Başkanı Donald Trump'ın suçlamalarıyla derinleyen ABD ve Çin arasındaki gerginliğin, Covid-19 sonrası küresel toarlanmayı yavaşlatacağı endişesiyle petrol fiyatlarında yön yeniden aşağıya döndü. Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki gerginlik altın fiyatlarını ise destekledi.
Gelişmelerin etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3.01 düşüşle 25.80 dolara, ABD Batı Teksas hafif petrolün varil fiyatı da yüzde 5.02 düşüşle 21.17 dolara geriledi.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.50 düşüşle 14.89 dolar,
- altın, yüzde 0.07 düşüşle 1,698.99 dolar,
- bakır, yüzde 1.54 düşüşle 5,106.00 dolar,
- platin, yüzde 0.75 düşüşle 760.48 dolar,
- paladyum yüzde 0.39 artışla 1,918.41 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise gram altın 384 liraya, çeyrek altın 629 liraya, Cumhuriyet altını da 2,512 liraya yükseldi.