Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ÖTV indirimine ilişkin çalışma yürütüldüğünü duyurmuştu. 2020 yılının ilk yarısında alınması beklenen ÖTV indirim kararı Mayıs ortası 2020 model sıfır araçların bayilerde yerini alması sonrasında, ikinci el araç fiyatlarını rahatlatacağı düşünülüyor. Peki 2020 yılı ÖTV indirimi ne zaman çıkacak? Sıfır otomobil için ÖTV indirimi olacak mı?