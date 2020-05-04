



İHRACATTA EN ÇOK TERCİH EDİLEN ÖDEME ŞEKLİ MAL MUKABİLİ OLDU

2020 yılı Nisan ayında ihracatta tercih edilen ödeme şekillerine bakıldığında; en çok ihracat "Mal Mukabili Ödeme" (5 milyar 424 milyon dolar) ile yapılırken, bu ödeme şeklini "Peşin Ödeme" (1 milyar 536 milyon dolar) ve "Vesaik Mukabili Ödeme" (736 milyon dolar) takip etti. İthalatta tercih edilen ödeme şekillerine bakıldığında; en çok ithalat "Mal Mukabili Ödeme" (7 milyar 330 milyon dolar) ile yapılırken, bu ödeme şeklini "Peşin Ödeme" (2 milyar 918 milyon dolar) ve "Vadeli Akreditif" (823 milyon dolar) izlemiştir.



TİCARETİN EN KOLAY VE GÜVENLİ YAPILDIĞI ÜLKE OLMA YOLUNDA ÇALIŞMALARIMIZI KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ

Bakanlık olarak ülkemizin en kolay ve en güvenli ticaretin yapıldığı ülke olma amacı doğrultusunda geliştirmiş olduğumuz "Yetkilendirilmiş Yükümlü Uygulaması" başarıyla devam ediyor. Söz konusu uygulama kapsamında birçok kolaylıktan faydalanarak rekabet güçlerini artırmayı başaran 501 firma, 2020 yılı Nisan ayında toplam ihracatımızın %22,57'sini, toplam ithalatımızın ise %29,42'sini oluşturmuştur. Bakanlığımızın sunduğu kolaylaştırıcı dış ticaret uygulamalarından faydalanan firmalarımızın toplam dış ticaret hacmi 2020 yılında 5 milyar 841 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. (2 milyar 29 milyon dolar ihracat, 3 milyar 812 milyon dolar ithalat).



DIŞ TİCARETİMİZİ MİLLİ PARA BİRİMİMİZLE GERÇEKLEŞTİRİYORUZ

Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla yerli ve milli para birimimizin dış ticaretteki kullanımını artırmaya devam ediyoruz. Nisan ayında milli paramızla ihracat işlemlerimizi gerçekleştirdiğimiz ülke sayısı 168 olurken aynı dönemde 103 ülkeyle ithalat işlemlerimizi Türk Lirası ile gerçekleştirilmiştir. 2020 yılının Nisan ayında Türk Lirası ile yapmış olduğumuz dış ticaretin toplamı 8 milyar 922 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup, bunun 2 milyar 952 milyon TL'lik kısmı ihracat, 5 milyar 970 milyon TL'lik kısmı ithalat olmuştur.