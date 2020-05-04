Cuma günü açık olan ve bugün yeni haftaya başlayan piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e karşı söylemlerini sertleştirmesi ve Kovid-19 salgınından etkilenen şirketlerin gelecek dönem bilançolarına ilişkin olumsuz beklentilerle satıcılı bir seyir izleniyor.

Yurt içinde ve Avrupa'nın birçok ülkesinde resmi tatil dolayısıyla piyasaların kapalı olduğu mayısın ilk gününde, ABD'de Dow Jones endeksi yüzde 2,55, S&P 500 endeksi yüzde 2,81 ve Nasdaq endeksi yüzde 3,20 değer kaybetti.

Kovid-19'un Çin'in Vuhan kentindeki bir laboratuvardan çıktığına ilişkin kanıtları gördüğünü ancak detay paylaşamayacağını ifade eden ABD Başkanı Trump'ın, Çin'den gerçekleştirilen ithalata yönelik yeni gümrük vergileri getirebileceğini belirtmesi, pay piyasalarında satışları tetikleyen en önemli etken olarak öne çıktı.

Geçen ayın son işlem gününde düşüş kaydeden Avrupa borsalarının nisan ayındaki getirileri ise yüzde 4 ila yüzde 9 arasında oldu. Cuma günü açık olan İngiltere borsasında FTSE 100 endeksi yüzde 2,34 değer kaybetti. Bugün İtalya'da ilk kademe normalleşmenin başlayacak olması nedeniyle Kovid-19 salgınına ilişkin veri ve haber akışı tekrar gündemin odağına yerleşti.