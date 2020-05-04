TOKİ Trabzon Şalpazarı Tonya kura çekiliş sonuçları! TOKİ Trabzon kura sonuçları isim listesi!

TOKİ Trabzon Şalpazarı Tonya kura sonuçları isim listesi! TOKİ Trabzon çekiliş sonuçları kuraya başvuru yapan binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. Başkan Erdoğan'ın himayesinde inşa edilecek 100 bin sosyal konut projesi için kura çekilişleri devam ediyor. 4 Mayıs'ta yapılacak çekilişlerde Trabzon'un Şalpazarı ve Tonya ilçelerinde hak sahipleri belli oluyor. İşte, TOKİ Trabzon Şalpazarı Tonya kura sonuçları isim listesi…

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23 MART'TA ERTELENMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonu ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın desteğiyle Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"nde 23 Mart'ta Koronavirüs (KOVİD-19) tedbirleri kapsamında ara verilen hak sahipliği belirleme kuraları yeniden başlıyor.

24 Şubat 2020, Pazartesi günü İzmir Karabağlar projesi ile başlayan 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'nin kura törenleri koronavirüs tedbirleri kapsamında 12 Mart 2020'den itibaren vatandaşların katılımına kapalı olarak noter huzurunda gerçekleştirildi.