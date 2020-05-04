2019 1. dönem buzağı destek ödemesi ile ilgili internette araştırmalar devam ediyor. Bilindiği gibi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, buzağı desteklerini bekleyenlere sevindirici haberi vermişti. Bu anlamda buzağı destek paraları hesaplara yatmaya başlamıştı.
T.C. kimlik numaralarının son rakamı 4 olanlara 8 Mayıs, 6 ve 8 olanlara ise 15 Mayıs saat 18.00'den sonra buzağı destek ödemesi yapılacak. Ödemeler çiftçilere Ziraat Bankası tarafından yapılmaktadır. Ödemelerin yatıp yatmadığını Ziraat Bankası destekleme ödemeleri sorgulama sayfasından yapılabilir. Peki, 2019 1. dönem buzağı destekleri ne zaman yatacak? Buzağı parası ne kadar? İşte, buzağı destek ödemesi için merak edilenler!
BUZAĞI DESTEKLERİ NE ZAMAN YATACAK?
T.C. kimlik numaralarının son rakamı 0 olanlara 24 Nisan Cuma günü yapıldı. Son rakamı 2 olanlara 30 Nisan, 4 olanlara 8 Mayıs, 6 ve 8 olanlara ise 15 Mayıs saat 18.00'den sonra yapılacak.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI AÇIKLAMALARI
Sürü Büyütme ve Yenileme Desteği kapsamında 80 ilde 71 bin 845 yetiştiriciye 187 milyon lira, sertifikalı tohum üretim kapsamında ise 7 ilde 11 firmaya 5 milyon lira ödeme yapılacağını aktaran Pakdemirli, şunları kaydetti:
"2019 yılı 1. dönem buzağı desteği, sürü büyütme ve yenileme ile sertifikalı tohum üretim desteklemeleri kapsamında yetiştiricilerimize toplam 1 milyar 626 milyon lira ödeme yapılacak. Ödemeler saat 18.00'dan sonra T.C. kimlik numaralarının son hanelerine göre başlayacağız. 2019 yılı 1. Dönem Buzağı Desteği ile Sürü Büyütme ve Yenileme desteği kapsamındaki ödemeler, T.C. kimlik numaralarının son rakamı 0 olanlara bugün, son rakamı 2 olanlara 30 Nisan, 4 olanlara 8 Mayıs, 6 ve 8 olanlara ise 15 Mayıs saat 18.00'den sonra yapılacak."
Pakdemirli, bu ödemeler ile yıl başından itibaren ödenen desteklemelerin toplam 12,4 milyar liraya ulaştığını vurgulayarak, "Toplam 22 milyar lira olan tarımsal desteklerin yüzde 56'sı ödenmiş olacak. Tüm çiftçi ve yetiştiricilerimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.
BUZAĞI DESTEKLEMESİ 2020 NE KADAR?
4 Ay ve üzeri buzağılara 350 TL/baş
Soy kütüğüne kayıtlı 500 Tl/Baş
Döl Kontrollü Boğanın Yavrusu (ilave) 50 TL/Baş
Yetiştiricilik Bölgesi İlleri (ilave) 200 TL/Baş
BUZAĞI DESTEKLERİ NEREYE ÖDENİR?
Buzağı desteklemelerinden faydalanabilmek için, adına başvuru yapılan buzağının 120 gün yani 4 ay kadar bir süreyi işletmede tamamlamış olmaktadır. Devlet tarafından sağlanan buzağı desteklemeleri, bulunduğu işletmeye yapılmaktadır. Bu hayvanlar için dönem dönem başvurular bulunmaktadır. Başvurusunu birinci dönemde gerçekleştiren işletme sahiplerinin ikinci ve üçüncü dönem için başvuru yapmasına gerek kalmayacaktır. Desteklemeden faydalanabilmek için işletme sahipleri, üyeliklerinin bulunduğu; Süt Birliği ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne veya Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliğinde kendi birliklerine ve daha üst birliklere giderek dilekçe vermek zorundadırlar. Hiçbir yere üye olmayan yetiştiriciler ise, işletmesinin bulunduğu yerdeki İl ve İlçe Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği Müdürlüklerine müracaat ederek dilekçe vereceklerdir.
Ödemeler çiftçilere Ziraat Bankası tarafından yapılmaktadır. Ödemelerin yatıp yatmadığını Ziraat Bankası Destekleme Ödemeleri Sorgulama sayfasından yapılabilir.
2020 YILI BUZAĞI DESTEKLEMELERİ BAŞVURU ŞARTLARI
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, açıklanacak olan takvime göre Buzağı destekleme ödemelerinin 2020 yılı içinde çiftçilerin TC kimlik numarasının son hanelerine göre belirlenecek takvime göre Ziraat bankası hesaplarına aktarılacağını belirtti.
2020 yılı buzağı desteklemelerini başvuruları başlamış olup çiftçilerimizin başvuru şartlarına uygun olarak İl/ilçe müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekir.
2020 yılı desteklemeleri kapsamında, başvuru yapmak isteyen üreticilerin buzağılarının 2019 yılında doğmuş, TÜRKVET ve E-Islah veri tabanına kayıtlı, programlı aşıları tamamlanmış olması gerekmektedir.
BUZAĞI PARASI 2020 NE KADAR?
4 Ay ve üzeri buzağılara 350 TL/baş
Soy kütüğüne kayıtlı 500 Tl/Baş
Döl Kontrollü Boğanın Yavrusu (ilave) 50 TL/Baş
Yetiştiricilik Bölgesi İlleri (ilave) 200 TL/Baş
2020 YILI HAYVANCILIK DESTEKLERİ
2020 yılında hayvancılık konusunda verilecek olan destekler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
4 Ay ve Üzeri Buzağı ve malak 350
Soykütüğüne kayıtlı buzağı desteklemesi 500
Döl Kontrolü 50 (ek)
Yetiştiricilik Bölgesi İlleri 200 (ek)
Anaç Manda 250
Soy kütüğüne kayıtlı manda 400
Malak 150
Soy kütüğüne kayıtlı Malak 400
Sürü yöneticisi desteği 01 Ocak ve 31 Aralık tarihleri için toplamda 5 bin TL
Koyun-Keçi 25 TL/baş
Tiftik 30 TL/baş
Soğutulmuş Manda, koyun-keçi, İnek sütü Bakanlık tarafından her yıl belirlenir.
Her bir sığır için Bakanlık tarafından her yıl belirlenir.
Tohum (kutu) 70 TL/adet
Yaş koza 50 TL/kg
Arılı kovan 10 TL/adet
Ana arı 15 TL/adet
Damızlık ana arı 40 TL/adet
4 ay ve üzeri buzağı : 2. dönem başvuruları istenilen tarihler arasında İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri kanalı ile alınacaktır.
Soy kütüğüne kayıtlı buzağı: 2. dönem başvuruları belirlenen tarihler arasında alınacak olup başvurular Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği' ne yapılacak.
Malak desteklemesi : 150 TL destek için İl ve İlçe Tarım ve Ormancılık Müdürlükleri' ne 400 TL destek için Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği' ne üye olanlar birliklere başvuru yapabileceklerdir.
Organik hayvancılık desteği kapsamında arı yetiştiricisine arılı kovan başına 10-15 lira verilecek.
- 4 ay ve üzeri yaştaki buzağı için 350-600 lira destek verilecek. - Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum,
Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Ordu, Rize, Sivas, Şırnak, Trabzon, Tunceli, Van illerinde doğan buzağılara ilave 100 lira destek ödemesi yapılacak.
Dişi manda ve malak (yavrusu) için 250 lira destek ödenecek.
- Küçükbaş hayvancılığı desteklemek için çoban istihdam desteği, 100 baş ve üzeri anaç koyun keçi varlığına sahip işletmelere veya çobanlara 5 bin lira olarak ödenecek.
- Damızlık koyun-keçi yetiştiriciliğinde, anaç koyun keçi başına 25 lira, Mardin, Siirt ve Şırnak'ta anaç tiftik keçilerine ilave 20 lira ödeme yapılacak.
- Yerli tosunları mevzuatına uygun kesimhanelerde kestiren yetiştiricilere, hayvan başına 250 liraya kadar destek ödemesi yapılacak.
- Oğlak tiftiğinin kilogramına 30 lira, anamal tiftiğin kilogramına 28 lira ve tali tiftiğin kilogramına 20 lira ödeme yapılacak.
ÇOBAN DESTEK ŞARTLARI NELERDİR?
Çoban istihdam ve sürü yöneticisi desteği 250 ve üzerinde küçükbaş koyun ve keçi hayvanı olanlara verilmektedir. Şartlar şunlardır;Çobanın hayvan çiftliğinde çalışıyor olması şartı vardır.Desteklemeden faydalanmak isteyen çiftçilerimizin başvuru süresi içinde TÜRKVET'te yapılan kontrollerde en az 250 baş anaç küçükbaş hayvanının bulunması gerekir.Çobana ait o yıl içindeki SGK primleri, SGK tescili olan çiftlik üzerinden kesintisiz olarak en az 5 ay süre ile işletme sahibi veya çoban tarafından yatırılma geçmişi olması gerekir. Çobanların, sürü yetiştiriciliği eğitimi almış ve sertifikalarının olması gerekir.
KİMLER ÇOBAN DESTEĞİNDEN YARARLANAMAZ?
SGK Prim ödemelerini isteğe bağlı olarak yapan kişiler SGK primlerini 30 gün üzerinden tam zamanlı olarak yatırmayan kişiler İşletmede istihdam edilen ancak fiilen çobanlık yapmayan kişiler Muhtarlar,Devlet memurları ve emekliler 18 yaşından küçükler çoban olarak destekleme kapsamında değildir.