Gram çeyrek altın ne kadar? 4 Mayıs altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. Yeni haftanın ilk günü 4 Mayıs Pazartesi altında son durum nedir? Borsanın açılmasıyla birlikte altın fiyatları da merak edilmeye başlandı. Altın vadeli işlemlerde kalıcı olarak aşılamayan 1700 dolar direnci büyük önem arz ediyor. 1700 dolar üzeri kapanışlarda 1740 – 1780 – 1800 dolar fiyatlarına doğru hareket isteği artabilir. İşte, yeni haftanın ilk gününde 4 Mayıs altın fiyatları ve gram çeyrek altın ne kadar sorusunun yanıtı!
4 MAYIS ALTIN FİYATLARI!
Haftaya yukarı yönlü bir seyirle başlayan altında, gram altın 384 lira seviyesinden işlem görüyor.
ALTIN FİYATLARI 2 BİN DOLARI GEÇECEK!
Citigrup, altın fiyatlarının tarihi bir seviye olan 2 bin dolar bandını aşarak yeni zirveler arayışına geçeceğini belirtti. Banka analistlerine göre altın fiyatları küresel ve yerel konjektörde bulunan tedirginli ve ticari savaş ortamında nemalandığını ve bu seviyeden güçlenerek çıkacağını belirtti. Bankanın hazırladığı notta, finans kurumlarının kredi destekleri pay piyasalarında görülen düzeltme ve yeniden değerlemelerin yanında Merkez Bankalarının ve süper zenginlerin kuvvetli alımlarının etkili olduğunu belirtti.
Yabancı bankanın altın yorumu ve tahminin den hareketle 2011 yılında 1921 dolar ile tarihi seviyesini gören altın için 2020 ve 2021 yılında bu rekoru egale edeceğini belirtti. Citigroup İnc. altın fiyatlarının 2021 yılında 2 bin doların üzerine çıkacağını ve bu seviyeden dengelenme sağlayarak yeni zirvelere ulaşacağını tahmin ediyor.
ALTINDA VATANDAŞIN YENİ HEDEFLERİ VE UZMAN YORUMLARI
Altın fiyatlarında küresel artış isteği, haftanın ortasında devam ediyor. 1688 dolar seviyelerinde fiyatlanan altın vadeli işlemler piyasasında alım isteği devam ederken, teknik göstergeler alım bölgesinde seyretmeyi sürdürüyor.
Altın vadeli işlemlerde kalıcı olarak aşılamayan 1700 dolar direnci büyük önem arz ediyor. 1700 dolar üzeri kapanışlarda 1740 – 1780 – 1800 dolar fiyatlarına doğru hareket isteği artabilir. Altında yaşanacak küresel ralli mevcut dolar kuru seviyeleri ile 363 – 375 TL fiyatlarını hedefe alabilir.
Vatandaşın altın yorumu ve beklentisi 2020 yılında 400 TL hedef fiyata revize edilirken, yılsonu tahminlerinin henüz Nisan ayında gerçekleşmesi ile uzmanlar temkinli olarak altında yükselişin sürmesini öngörüyor. Ons bazında 1850 – 1900 dolar altın tahminleri için görüş aktaran uzmanlar, beklenen 1700 dolar direncinin aşılmaması halinde 1650 dolar seviyesine kadar geri çekilme bekliyor.
Mevcut değerlendirmeler eşliğinde altın vadeli işlemler piyasasında süren artışı dolar kurunun desteklemesi ile gün içi 366 – 370 TL fiyatları altında hedefe giriyor. Direnç testinin başarısız olması halinde ise 355 – 349 TL seviyelerine kadar gram altında geri çekilme gözlenebilir.
GÖZLER ENFLASYON VERİSİNDE
Küresel piyasalar yeni haftaya negatif bir başlangıç yaparken, yurt içinde bugün açıklanacak nisan ayı enflasyon verileri takip edilecek.
ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) başta olmak üzere merkez bankalarının destekleyici adımları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en kötünün geride kalmış olabileceği fiyatlamaları ile nisan ayında yüksek oranlı getiri sağlayan borsalar mayıs ayına negatif başladı.
Cuma günü açık olan ve bugün yeni haftaya başlayan piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e karşı söylemlerini sertleştirmesi ve Kovid-19 salgınından etkilenen şirketlerin gelecek dönem bilançolarına ilişkin olumsuz beklentilerle satıcılı bir seyir izleniyor.
Yurt içinde ve Avrupa'nın birçok ülkesinde resmi tatil dolayısıyla piyasaların kapalı olduğu mayısın ilk gününde, ABD'de Dow Jones endeksi yüzde 2,55, S&P 500 endeksi yüzde 2,81 ve Nasdaq endeksi yüzde 3,20 değer kaybetti.
Kovid-19'un Çin'in Vuhan kentindeki bir laboratuvardan çıktığına ilişkin kanıtları gördüğünü ancak detay paylaşamayacağını ifade eden ABD Başkanı Trump'ın, Çin'den gerçekleştirilen ithalata yönelik yeni gümrük vergileri getirebileceğini belirtmesi, pay piyasalarında satışları tetikleyen en önemli etken olarak öne çıktı.
Geçen ayın son işlem gününde düşüş kaydeden Avrupa borsalarının nisan ayındaki getirileri ise yüzde 4 ila yüzde 9 arasında oldu. Cuma günü açık olan İngiltere borsasında FTSE 100 endeksi yüzde 2,34 değer kaybetti. Bugün İtalya'da ilk kademe normalleşmenin başlayacak olması nedeniyle Kovid-19 salgınına ilişkin veri ve haber akışı tekrar gündemin odağına yerleşti.
Asya tarafında, Çin ve Japonya piyasalarında resmi tatil dolayısıyla işlem gerçekleştirilmezken, Güney Kore'de Kospi endeksi kapanışa yakın yüzde 2,4 değer kaybetti.
Yurt içinde, 3 günlük tatil öncesinde, perşembe günü yüzde 0,48 gerileyen BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 2,38, nisanda ise yüzde 12,79 değer kazandı. Endeks, geçen haftayı 101.110,11 puandan tamamladı. Cuma günü birçok piyasanın kapalı olduğu dönem içinde düşük işlem hacmiyle 7 seviyesinin üzerine çıkan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,0150 seviyesinde işlem görüyor.
Analistler, bugün yurt içinde enflasyon verisinin takip edileceğini belirterek, hafta genelinde ise cuma günü ABD'de yayımlanacak istihdam raporu ile perşembe günkü İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararının öne çıktığını söyledi.
AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,72 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,72) göre, bir önceki ay yüzde 11,86 olan yıllık enflasyonun yüzde 10,79'a düşeceği hesaplanıyor.