



Dolar, uzun süre hemen altında tutunduğu 7.0 lira düzeyini hafta sonundaki sığ işlemlerde aştıktan sonra, yeni haftaya da bu düzeylerde başladı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 6.9956 lira ve en yüksek 7.0319 lirayı gördükten sonra, 7.03 – 7.04 lira aralığında,

- euro en düşük 7.6644 lira ve en yüksek 7.7054 lirayı gördükten sonra, 7.67 – 7.68 lira aralığında,

- sterlin en düşük 8.7211 lira ve en yüksek 8.7653 lirayı gördükten sonra 8.72 – 8.73 lira aralığında hareket ediyor.

İş Yatırım'ın, "Mayıs ayına yangınla başlıyoruz…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: