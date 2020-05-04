Kira artışı 2020 Mayıs ayı zam oranı açıklandı!

GEÇEN AY KİRA ARTIŞI NE KADARDI?

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %0,57, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,29, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,86 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,33 artış gerçekleşti.

Hesaplama Örneği:

Mevcut kira bedeli: 1000 lira

Zam oranı: yüzde 13.33

Zam bedeli: 133 lira

Zamlı kira bedeli: 1.133 lira