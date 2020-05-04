Kira artışı 2020 Mayıs ayı zam oranı açıklandı!

Yeni ayın gelmesiyle birlikte milyonlarca vatandaşın gündeminde ''Mayıs ayı kira artış oranı'' yer alıyor. Bu ay içerisinde uygulanacak kira zammını merak eden milyonlarca kiracı ve ev sahibi oranların ne zaman belli olacağını bekliyordu. 4 Mayıs tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından enflasyon verilerinin açıklanmasıyla Mayıs ayı kira artış oranı açıklandı.
MAYIS 2020 KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU!
Mayıs 2020 kira artış oranı TEFE TÜFE verileri TÜİK tarafından açıklandı.
MAYIS AYINDA KİRA ZAMMI NE KADAR YAPILACAK?
TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %0,85, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,16, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,94 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,66 artış gerçekleşti.
Hesaplama örneği
Mevcut kira bedeli: 1000 lira
Zam oranı: yüzde 12.66
Zam bedeli: 126 lira
Zamlı kira bedeli: 1.126 lira
GEÇEN AY KİRA ARTIŞI NE KADARDI?
TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %0,57, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,29, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,86 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,33 artış gerçekleşti.
Hesaplama Örneği:
Mevcut kira bedeli: 1000 lira
Zam oranı: yüzde 13.33
Zam bedeli: 133 lira
Zamlı kira bedeli: 1.133 lira
MART AYI KİRA ARTIŞI NE KADARDI?
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %12,37, aylık %0,35 arttı TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,35, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,71, bir önceki yılın aynı ayına göre %12,37 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,94 artış gerçekleşti.