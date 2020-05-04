İstanbul elektrik kesintisi 4 Mayıs! İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ kesinti sorgula!

İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 4 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi yaşanan ilçeler BEDAŞ tarafından açıklandı. İstanbul'un çeşitli noktalarında zaman zaman planlı kesintiler yapılıyor. Bu kesintiler ile bakım ve onarım işlemleri tamamlanabiliyor. BEDAŞ kesinti sorgulama işlemi yapan vatandaşlar da İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek sorusuna yanıt arıyor. İşte, 4 Mayıs Pazartesi İstanbul elektrik kesintisine dair tüm bilgiler…

İSTANBUL ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? (4 MAYIS)

İşte elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve bölgeler...

ARNAVUTKÖY ilçesinde, 04.05.2020 06:30 - 04.05.2020 08:30 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-NENEHATUN mah ALPEREN, ALTINDAL, ALİCENAP, AZADE, BİHTER, CANBERK, ERGİN, GAZEL, GÜLZAR, HASAN TAHSİN, KIBRIS, PALANGA, SERDAR, TUTKU, UĞURLU, VEDA, YAZI, ÇARŞIBAŞI, ŞAKİR ÇEŞME sk/ YAVUZ SELİM mah ALTUĞ, AYTEKİN, AÇANGÜL, BADEMLİK, BAŞKALE, BERKKAN, CANİK, EFLAK, ELÇİN, EŞREF, FATİH, GÖLHİSAR, GÖLYAKA, GÜLİBRİŞİM, HACI, HALAY, HARZEMŞAH, HATİPLİ, HOŞSEDA, KANUNİ, KIBRIS, KIZILAY, KOSOVA, KUŞAK, MAKBUL, MARMARA, MEMDUH, MÜLAYİM, NARGÜL, NAİM, OLCAY, ORHANGAZİ, SARAL, SARITAŞ, SERRA, SEVBAN MEHMET, TOLGA, TİMUÇİN, YUMAK, YURDAER, YURDAKUL, ZÜLFÜ, ÖZBAY, İCLAL, İNCEYOL, İSKENDERPAŞA sk// GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MEVLANA mah 911. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2454710) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 04.05.2020 05:00 - 04.05.2020 06:30 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah AHESTE, AKGÜVERCİN, AZİZİYE, DİRAYET, ESKİ EDİRNE ASFALTI, MANAV, TERCÜMAN, TOROS, YENİCE, ÇEŞMİNAZ, ŞENER sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2455627) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.