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    • Ekonomi
    • 04.05.2020 10:13
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    • 04.05.2020 10:13
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    ve 'nın projesi ile ucuzlayacak!

    Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği () Başkanı , ve 'nın 'ı devreye sokmasından duydukları memnuniyetini dile getirdi. Çelik, DİTAP’ın özellikle  sektöründe de aracıları ortadan kaldıracağını ifade ederek “45 liraya üreticiden çıkan karkas kuzu eti, 60 ila 105 lira arasında değişen fiyatlarla tüketiciye sunuluyor. Burada ne üretici ne vatandaş kazanamıyor, yalnızca aracı kazanıyor. Bu sistemle aracılar tamamen ortadan kaldırılacaktır” diye konuştu.

    DİTAP ile kırmızı et ucuzlayacak!

    Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği () Başkanı , gazetecilerle yaptığı sohbet toplantısında ve 'nın gıdada üretimden tüketime tüm zinciri dijital ortama taşıyacak Dijital Tarım Pazarı'nı () devreye sokmasından büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

    Çelik, DİTAP'ın özellikle sektöründe de aracıları ortadan kaldıracağını ifade ederek "45 liraya üreticiden çıkan karkas kuzu eti, 60 ila 105 lira arasında değişen fiyatlarla tüketiciye sunuluyor. Burada ne üretici ne vatandaş kazanamıyor, yalnızca aracı kazanıyor. Bu sistemle aracılar tamamen ortadan kaldırılacaktır" diye konuştu.

    RAMAZAN KOLİSİNE ET DE GİRMELİ
    Çelik, Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli ile yaptıkları görüşmede Ramazan paketlerine etin girmesi için de talepte bulunduklarını söyledi. Bu önerilerine Bakan Pakdemirli'nin sıcak baktığını anlatan Çelik, "Hayırsever vatandaşlarımızın yaptığı yardımların içerisine birer kilo kıyma ve et konulması için altyapı oluşturulmasını talep ettik. Bunun soğuk zinciri de çok kolay şekilde sağlanır" dedi.

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