



Emekliler, ek ödeme, bayram ikramiyesi ve banka promosyonu ile ek gelir elde ediyor. Yılda 2 kez 1.000'er lira bayram ikramiyesi, 3 yılda bir banka promosyonu alan emeklilerin hesabına, vergi iadesinin yerini alan ek ödeme sistemiyle de her ay maaşlarının yüzde 4-5'i oranında para yatırılıyor. Emekliler, günümüzde ek ödeme oranının düşük kaldığını belirterek, artırılmasını istiyor.