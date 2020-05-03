Emekliler, ek ödeme, bayram ikramiyesi ve banka promosyonu ile ek gelir elde ediyor. Yılda 2 kez 1.000'er lira bayram ikramiyesi, 3 yılda bir banka promosyonu alan emeklilerin hesabına, vergi iadesinin yerini alan ek ödeme sistemiyle de her ay maaşlarının yüzde 4-5'i oranında para yatırılıyor. Emekliler, günümüzde ek ödeme oranının düşük kaldığını belirterek, artırılmasını istiyor.
MAAŞA GÖRE FARKLI
Talep ise yüzde 10'a çıkarılması yönünde. Bu talep hayata geçerse, emeklilerin ek ödeme tutarlarında önemli artış olacak. Emekliler maaşlarının yüzde 4'ü yerine yüzde 10'u oranında ek ödeme almaya başlayacak.
SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin gelirinde 361 liraya varan artış yaşanacak. 6 bin 28 lira olan en yüksek maaşı alan emekliye 241,15 lira yerine 602,87 lira ek ödeme verilecek.
Ek ödemede artış formüllerinden biri de çalışanların aldığı Asgari Geçim İndirimi'ne eşitlenmesi. Buna göre ise emekliler aylık 220-375 lira ek ödeme alabilecek.