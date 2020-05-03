Dolar, önceki gün son 18 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Kritik 7 TL sınırını aşan dolar kurunun ne olacağı, yükselişin süreceği, düşüşe mi geçileceği merak konusu oldu. Konu ile ilgili kritik bir dolar tahmini yayımlandı. 7,00 seviyesini test eden dolar/TL, Mayıs ayının ilk gününde tatil sebebiyle hacimlerin düşük kalması ile 7,00 seviyesinin üzerini gördü.
DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?
Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada dolara talep hızla artıyor. Tüm dünya ülkelerinin altın ve dolar talep etmesi , iç piyasalarında dolar ve altını arttırmaları nedeniyle ikisinde de yükseliş yaşanıyor.
DOLAR TAHMİNİ
Dolar kurunda psikolojik direnç seviyesi olan 7 TL sınırının aşılması sonrası doların, Rahip Brunson kriziyle kırdığı 7.20 lira seviyesini tekrar test edeceği tahmin ediliyor.
Teknik analiz uzmanı Murat Arslanoğlu, dolar kurunun 6.90 TL seviyelerinde kapanış yapmaması durumunda yükselişin devam edeceğini, yeni hedefin 7.22 TL olduğunu söyledi.
PİYASALAR KAPALIYDI
Kur birkaç sefer 7 lira bandını kırmayı denese de kısa bir süre sonra 6.98 lira seviyelerine geri çekildiği görülüyordu. 1 Mayıs dolayısıyla iç piyasaların kapalı olduğu bugün dolar kuru 7 lira bandını aşarak 7.03 lira seviyesine kadar yükseldi.
SWAP HAMLESİ İŞE YARAMADI
Fed tarafından yapılan açıklamada trilyonlarca dolar para basılacağı , faizlerin sınıfa yakın seviyeye düşürülmesi ve Merkez Bankası'nın kamu bankaları aracılığıyla piyasaya dolar sürmesi gibi etmenler, doları düşürmedi. Son olarak çeşitli ülkelerle swap görüşmeleri yapıldığı açıklaması geldi ama bu durum da dolar kurundaki yükselişe engel olamadı.
AVRUPA BORSALARI GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI
Avrupa borsaları, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı öncesi güne alış ağırlıklı başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 değer kazanarak 348 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,7 artarak 11.187 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 6.187 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,8 primle 7.108 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,8 kazançla 4.710 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,8 artışla 18.216 puan oldu.
Avro/dolar paritesi 1,0868, sterlin/dolar paritesi 1,2444 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, bugün ECB'nin faiz oranlarını sabit bırakmasının beklendiğini ancak tahvil programında limit artırımına gidebileceğini ifade etti.
Dün, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri sabit bıraktığını ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın ABD ekonomisini desteklemek için elindeki bütün araçları kullanmaya devam edeceğini belirttiğini kaydeden analistler, Powell'ın açıklamaları sonrası ABD endekslerinin hızla yükseldiğine dikkati çekti.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka artış hızındaki ivme kaybının ardından Avrupa'da ülkelerin sınırlamaları kademeli olarak gevşetmesinin etkilisiyle pay piyasalarının alıcılı seyrettiğini ifade etti.
Bugün, ECB'nin faiz kararının yanı sıra Avro Bölgesi'nde büyüme ve enflasyon verilerinin yatırımcıların gündeminde olacağını belirten analistler, ABD'de ise haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini kaydetti.
AVRUPA MERKEZ BANKASI'NDAN NAKİT HAMLESİ
Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, Uzun Vadeli Refinansman İşlemleri'nin (TLTRO) şartlarını kolaylaştırdığını duyurdu. Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde, "Yeni bir uzun vadeli pandemi refinansman programına karar verdik" dedi. Aylık 20 milyar euro varlık alımlarının devam edeceğini belirten banka gerekirse daha fazla tahvil alımına hazır olduklarını bildirdi.
Bu kasabada kullanılan gümüş sikkelere kısaltma isim olarak "thaler" denilmiştir. Diğer Orta Avrupa ülkelerinde de popüler olan bu sikkelere ayrıca "daaler", "tolar", "tallero" ve "dollar" denilmiştir. İspanyolların yeni kıta hevesi ile gittikleri Güney Amerika'da gümüş bulmaları ile bu "thaler" ifadesi Amerika kıtasına da gitmiştir. Ardından İspanyollar ile İngilizler Kuzey Amerika'da işbirliğine gittiler ancak yapılacak ticarette para birimi açısından sıkıntılar yaşadılar. 1776 tarihinde ise İngiliz kolonileri bağımsızlıklarını ilan ettiler ve birçok vatandaşın kullandığı dolar kullanılmaya başlanıldı. Son olarak da 1792 yılında varılan anlaşma ile dolar kullanımı resmileşti.