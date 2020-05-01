Evde bakım maaşı nasıl sorgulanır? PTT 2022 engelli maaşı yattı mı? 2022 ve engelli maaş ne kadar?

PTT 2022 engelli maaşı yattı mı? 2020 yılında evinde hasta, engelli ya da yaşlı vatandaşlara bakan 1. derecedeki yakına ödenen evde bakım maaşlarına zam geldi. Asgari ücret zammı ardından 2022 maaşlarına ve evde bakım maaşlarına zam yapıldı. Peki evde bakım maaşı ve 2020 engelli maaşları ayın hangi günlerinde yatar ve neren alınır? 2022 engelli aylıkları; Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 509 liradan 536, yüzde 70 üstü engeli olanların da 763 liradan 804 liraya ulaşabilecek. 1.384 lira tutarındaki evde bakım desteği, 1.457 liraya çıkabilecek. Ödenen gün sayısı az ise emekli maaşları normal şartlarda daha az olur.
Evde bakım maaşı nasıl sorgulanır: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın E-Devlet kapısında yer alan sayfası üzerinden görüntülenebilen evde bakım maaşı ödeme bilgileri, aynı zamanda Ziraat Bankası üzerinden de SMS ile sorgulanabiliyor. Maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden alanlar, büyük harflerle BAKIYE yazıp 4747'ye göndererek maaşlarının yatıp yatmadığı hakkında bilgi sahibi olabiliyor.
Maaşlar ne zaman yatıyor: Evde bakım yardımı her ay yatırılmakta olup, normal dönemde her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılmaktadır.
Adres değişikliği yaparken aman dikkat: Engellinin ikametgâh adresinin değişmesi hâlinde, yeni ikametgâh adresinin akrabası tarafından en geç on beş gün içinde il müdürlüğüne bildirilmesi zorunludur. Aksi takdirde sorumlular hakkında hukuki veya idari işlem yapılır.
Evde bakım yardımını alamayan ne yapacak: Evde Bakım Yardımına ilişkin iş ve işlemler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından yürütülmektedir. Yardımın güncel durumu İl Müdürlüklerinden öğrenilebilmektedir.
Bununla birlikte süreli raporu bulunanlar için rapor süresinin dolması, adres değişikliği, gelir durumu değişikliği gibi sebepleri olabilmektedir.
Engeli olan kişiye yaşlılık aylığı bağlanması şartı nedir?
5510 sayılı Kanuna göre;
-01.01.2036 tarihine kadar kadın için 58, erkek için 60 yaşını doldurmak ve 7200 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak şartıyla,
-01.01.2036 tarihinden sonra 7200 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödeme gün sayısı koşulunun yerine getirilmesi halinde ise, gün koşulunun yerine getirildiği tarih aralığındaki yaş hadleri esas alınarak yaşlılık aylığına hak kazanılabilmektedir. Gün koşulunun yerine getirildiği tarihe göre emeklilik yaşını gösteren tablo aşağıdaki gibidir.
Engelli Emeklilik İçin Gerekli Gün Sayısı Kaçtır?
Ödenen gün sayısı az ise emekli maaşları normal şartlarda daha az olur. 5400 gün prim doldurulması durumunda emekli olma hakkı elde edilirken engelli çalışanlar, 3600 gün sonunda emekli olabilir.
Ancak emekli maaşları 3600 gün üzerinden hesaplanmaz, 5400 gün üzerinden hesaplanır. Yani düşük gün sayısı ile emeklilik hakkı elde edilir ve çalışılan günlere göre daha fazla emekli aylığı alınır. Engelli vatandaşların erken emeklilik için en az 3600 gün gerekmektedir. Sigorta başlangıç tarihi ve engellilik derecelerine göre istenen prim gün sayısı değişiklik gösterir.
Engelli Emekli Maaşları Nasıl Hesaplanır?
Engelli emekli maaşları her kişiye göre farklılık göstermektedir. Kişinin maaşını öğrenmesinin kolay yolları vardır. SGK'nın resmi web adresine girerek ve istenen bilgiler eksiksiz ve doğru yazıldığında kişinin emeklilik maaşıyla ilgili bilgilere ulaşılır.
İstenen bilgiler şunlardır:
Kimlik Numarası
SSK Sicil Numarası
Baba Adı
Nüfus İl
Doğum Tarihi
Bu bilgileri girdikten sonra "sorgula" butonuna basılması gerekir.
4/A'lı Engelli Çalışanların Emekli Olma Şartları Neler?
2008 1 Ekim sonrası yapılan Sosyal Güvenlik reformu ile SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı aynı çatı altında birleştirilmiş ve kollara ayrılmıştır.
SSK 'nın yeni adı 4/A, Bağ-Kur'un yeni adı 4/B ve Emekli Sandığı'nın yeni adı 4/C olmuştur. Emekli olma şartları her kola göre farklılık göstermektedir %40 üzeri engellilik raporu bulunanlar erken emekli olma hakkı kazanabilir. İstenilen prim gün sayısı, sigorta olma tarihine göre değişiklik göstermektedir
2008 yılından sonra çalışmaya başlayan engelli vatandaşların emekli olabilmesi bazı şartlar gereklidir.
Bu şartlar;
Çalışmaya başlamadan önce en az %60 ve fazlası engel oranına sahip olan engelli çalışanlardan 15 yıl ve 3960 prim gün sayısı istenmektedir.
Çalışmaya başlamadan önce en az %50 ile %59 arasında engel oranına sahip olan engelli çalışanlardan 16 yıl ve 4320 prim gün sayısı istenmektedir.
Çalışmaya başlamadan önce %40 ile %49 arasında engel oranına sahip olan engelli çalışanlardan 18 yıl ve 4680 prim gün sayısı istenmektedir.
4/B'li Engelli Çalışanların Emekli Olma Şartları Neler?
Engellilik oranı % 40-49 arasında olanların 18 yıl çalışmaları ve 4680 gün prim ödemeleri,
Engellilik oranı % 50-59 arası olanların 16 yıl çalışmaları ve 4320 gün prim ödemeleri,
Engellilik oranı %60 ve üzerinde olanların 15 yıl çalışmaları ve 3960 gün prim ödemeleri durumunda her yaştan engelli vatandaş emekli olabilir.
4/C'li Engelli Çalışanların Emekli Olma Şartları Neler?
Kamu personeli olmadan önce ve engellilik kontenjanından işe girmeden en az %40 engellilik oranı bulunan çalışanlar 15 yıl ve 5400 gün çalışmaları halinde engelli emeklilik aylığını alabilir.