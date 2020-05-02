Yüzde 4'ten yüzde 10'a! Emekliye ek ödeme yatacak mı? SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?

Nisan ayında yılın ilk emekli ikramiyesini alan emekliler, 17-26 Nisan tarihleri arasında aylık maaş ödemesini de aldı. Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Tüm emeklilere her ay verilen ek ödemenin yüzde 4'ten 10'a çıkarılması gündeme gelen konulardan birisi oldu. Talep hayata geçerse, ek ödeme tutarlarında 361 liraya varan artış olacak. Peki, emekliye ek ödeme yapılacak mı? SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...

EK ÖDEME ZAMMI YAPILACAK MI?

Temmuz'da ise tüm emeklilere zam ve 1.000'er lira bayram ikramiyesi olacak. Emekliler, ek kazançlar ve zamlarla rahatlarken, gelirini artıracak bazı taleplerde de bulunuyor. Bunların başında da ek ödeme zammı geliyor.