Ev ve araba almayı düşünenler dikkat: Faiz oranları güncellendi! Taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi ne kadar?

Ev ve araba almayı düşünenler için yeni bir fırsat daha sunuldu. Kredi faiz oranlarında yapılan indirim fırsatları devam ederken bankalar tarafından yeni adımlar atılıyor. Banka kredi faiz oranlarında yeni bir indirim kararı geçtiğimiz hafta Yapı Kredi tarafından duyuruldu. Bu kapsamda özellikle bir yıllık süreçte ev ve araba alacak olanlar kredi faiz oranları hakkında araştırma yapıyor. Peki, taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi ne kadar oldu? Banka banka güncel faiz oranlarını sizin için derledik.

YENİ İNDİRİM AÇIKLANDI

Bu çerçevede konut kredisi faizini indiren bankanın, sunduğu bu fırsattan faydalanmak isteyenler, kredi tutarı üst limiti olmadan, 120 aya kadar tüm vadelerde aylık yüzde 0,89 faiz oranlı konut kredisi kullanabilecek. Aynı zamanda, kampanya kapsamında Yapı Kredi müşterilerine, farklı ödeme plan ve seçenekleri de oluşturulabilecek.

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

Taşıt kredisi: 0,96

Tüketici kredisi: 1,05

Konut kredisi: 0,94