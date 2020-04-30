



"Diğer taraftan kredi başvurusunda bulunanlardan; hanehalkı geliri 5 bin lira üstünde olanların, eşlerden yalnızca birine krediye başvurma hakkı verilmesinden ötürü çift olarak başvuranlardan birisinin, Kredi Yurtlar Kurumu'ndan halen burs alan öğrencilerin, Ekonomik İstikrar kalkanı kapsamında yardım ve desteklerden istifade etmiş olanların, kredi talepleri olumlu sonuçlandırılamamış ve bu kapsamdaki vatandaşlarımıza başvuru yapılan banka tarafından SMS ile bilgi verilmiştir.