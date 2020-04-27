Kamu bankalarının 17 Nisan tarihi itibariyle verdiği ticari ve diğer krediler başlığı altında verdiği krediler 615.8 milyar liradan, 643.8 milyar liraya yükseldi. KOBİ kredileri 289.6 milyar liradan 309 milyar liraya, taksitli ticari krediler 197.7 milyar liradan 212.4 milyar liraşa çıktı. Taksitli ticari krediler içinde ihtiyaç kredisi 189.9 milyar liradan 204.6 milyar liraya yükseldi.





TÜKETİCİ KREDİLERİNDEKİ ARTIŞ 3.9 MİLYAR

Kamu bankalarının verdiği tüketici kredileri ve bireysel kredi kartları bir haftada 3.9 milyar lira artış gösterdi. 10 Nisan haftasında 247.4 milyar lira olan tüketici kredileri ve bireysel kredi kartları büyüklüğü 17 Nisan haftasında 251 milyar 361 milyon liraya yükseldi.