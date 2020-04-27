



ÖZEL BANKALAR SESSİZ

Özel bankaların elini taşın altına koymadığı bu zor dönemde, kredi kanallarını açık tutan kamu bankaları ekonomiye nefes aldırdı. Bankaların TL kredi hacmi 10-17 Nisan tarihleri arasındaki bir haftada 34 milyar TL artarak 1 trilyon 852 milyar liraya çıktı. Aynı hafta kamu bankalarının kredi hacmi 32 milyar lira artarak 895 milyar lira olarak gerçekleşti. Yabancı ve yerli özel bankaların kredi hacimleri ise 1'er milyar lira arttı. TL kredi hacminde son iki haftada yaşanan 52 milyar liralık artışın 51 milyar lirasının kamu bankalarından kaynaklandığı gözlendi. Karantinanın yaygınlaştığı 13 Mart'tan bu yana TL kredi hacmi 93 milyar lira artarken 76 milyar lirasını kamu bankaları sağladı.