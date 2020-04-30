Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ihtiyaç destek kredisine dair detaylar şu günlerde yoğun olarak sorgulanıyor. Kamu bankaları (Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank) tarafından korona virüs salgını sırasında temel ihtiyaçların karşılanması için verilen 5, 7.5 ve 10 bin liralık kredilere rekor sayıda talep oldu. İnternet bankacılığı ve SMS ile başvurulan kredilerin bir bölümü sonuçlanırken, bir bölümü beklemede. kamu bankaları, geçmiş dönem ödeme ve kredi notlarına bakmaksızın ihtiyacı olanlara 5, 7.5 ve 10 bin lira 6 ay geri ödemesiz kredi imkanı sağladı. Kredi başvuruları SMS ve internet bankacılığı aracılığıyla yapılabiliyor. Peki 5 - 7.5 -10 bin ihtiyaç kredisi yattı mı? İşte Ziraat, Vakıfbank, Halkbank ihtiyaç destek kredisi sorgulama ekranı...