Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır? Ziraat Bankası 10.000 TL kredi başvurusu sürüyor. Telefon, internet ve mobil bankacılık kanalları ile Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz 36 ay vadeli 10.000 TL kredi başvurusu yapılabiliyor. Peki; Ziraat Bankası kredi başvuru şartları nelerdir? Ziraat Bankası kredi başvurusu nasıl yapılır? Haberimizden bankaya kredi başvurusu nasıl yapabileceğinizi öğrenebilir ve geri ödeme tablosunu görüntüleyebilirsiniz. İşte, Ziraat Bankası kredi başvurusu hakkında tüm merak edilenler…

ZİRAAT BANKASI 10 BİN TL KREDİ YATTI MI?

Koronavirüs pandemisi nedeniyle kamu bankaları 5-7.5 ve 10 bin liralık düşük faizli 6 ay geri ödemesiz kredi kampanyası başlattı. Yoğun ilgi gören krediye başvurular devam ediyor.

Bankalar bir süredir topladıkları taleplerden sonra kredi kullanmak isteyenlere yanıt vermeye başladı. SMS ile telefonlara gelen mesajı takip edenler istedikleri tutardaki krediyi kullanabiliyor. Krediyi kullanma işlemleri tamamlandıktan sonra ATM'lerden para çekme işlemi yapılabiliyor. Bankaya giderek herhangi bir işlem yapmaya gerek kalmıyor.