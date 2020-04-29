



Açılışta BIST 100 endeksi, 505,01 puan ve yüzde 0,50 değer kazanarak 101.212,50 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,72 ve holding endeksi yüzde 0,57 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,39 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,28 ile ulaştırma oldu.