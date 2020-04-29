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    • Ekonomi
    • 29.04.2020 09:53
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    • 29.04.2020 09:53
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    ün varil fiyatı 20,50 dolar | 29 Nisan 2020 Brent fiyatları

    ün varil fiyatı bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,78 artışla 20,50 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda türü () ham ün varili 17,92 dolardan alıcı buldu. Uzmanlar, küresel petrol piyasalarında olumlu etki yapan bu yavaşlama algısının, bazı ülkelerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirlerini gevşeterek ekonomilerini canlandırma girişimleriyle birleştiğini, bunun da fiyatlarda yükselişe sebep olduğunu kaydediyor.

    Brent petrolün varil fiyatı 20,50 dolar

    ün varili, uluslararası piyasalarda 20,50 dolardan işlem görüyor.

    Dün 21,09 dolara kadar çıkan Brent ün varil fiyatı, günü 20,34 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,78 artışla 20,50 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda türü () ün varili 17,92 dolardan alıcı buldu.

    Amerikan Petrol Enstitüsünün (API) tahminlerine göre, 18-24 Nisan haftasında 9,98 milyon varil artışla 510 milyon varil olan ABD ticari ham petrol stokları, beklenenden daha yavaş yükseldi.

    Uzmanlar, küresel petrol piyasalarında olumlu etki yapan bu yavaşlama algısının, bazı ülkelerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirlerini gevşeterek ekonomilerini canlandırma girişimleriyle birleştiğini, bunun da fiyatlarda yükselişe sebep olduğunu kaydediyor.

    Küresel petrol fiyatlarında, kısa ve orta vadede hızlı bir yükseliş beklentisi bulunmadığına dikkati çeken uzmanlar, bunun tek istisnasının kısa vadede salgının tedavisinin bulunması olacağını ifade ediyor.

    Brent petrolde teknik olarak 20,38 ile 20,70 dolar aralığının direnç, 20,06 ile 19,74 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

    Haberler Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 20,50 dolar | 29 Nisan 2020 Brent petrol fiyatları
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