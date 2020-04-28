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    • Ekonomi
    • 28.04.2020 19:55
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    • 28.04.2020 19:55
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    Borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri? İşte

    'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,55 değer kaybıyla 100.707,48 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    Borsada en çok değer kaybeden hisseler

    'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Kerevitaş Gıda 4,19 4,41 -4,99
    Koza Madencilik 11,80 12,40 -4,84
    Soda Sanayii 5,95 6,25 -4,80
    Karel Elektronik 16,07 16,86 -4,69
    Klimasan Klima 16,97 17,67 -3,96
    Netaş Telekom. 13,64 14,16 -3,67
    Aksa Enerji 3,85 3,99 -3,51
    TAV Havalimanları 18,06 18,71 -3,47
    Logo Yazılım 72,00 74,50 -3,36
    Kartonsan 470,00 486,00 -3,29
    Çelebi 89,00 91,90 -3,16
    Reysaş GMYO 5,88 6,07 -3,13
    Aygaz 9,95 10,24 -2,83
    Şişe Cam 5,02 5,16 -2,71
    Gözde Girişim 4,01 4,12 -2,67
    Sasa Polyester 8,79 9,03 -2,66
    İş GMYO 1,52 1,56 -2,56
    Torunlar GMYO 2,30 2,36 -2,54
    Alarko Holding 4,49 4,60 -2,39
    Akbank 5,90 6,04 -2,32

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