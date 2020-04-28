Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kerevitaş Gıda
|4,19
|4,41
|-4,99
|Koza Madencilik
|11,80
|12,40
|-4,84
|Soda Sanayii
|5,95
|6,25
|-4,80
|Karel Elektronik
|16,07
|16,86
|-4,69
|Klimasan Klima
|16,97
|17,67
|-3,96
|Netaş Telekom.
|13,64
|14,16
|-3,67
|Aksa Enerji
|3,85
|3,99
|-3,51
|TAV Havalimanları
|18,06
|18,71
|-3,47
|Logo Yazılım
|72,00
|74,50
|-3,36
|Kartonsan
|470,00
|486,00
|-3,29
|Çelebi
|89,00
|91,90
|-3,16
|Reysaş GMYO
|5,88
|6,07
|-3,13
|Aygaz
|9,95
|10,24
|-2,83
|Şişe Cam
|5,02
|5,16
|-2,71
|Gözde Girişim
|4,01
|4,12
|-2,67
|Sasa Polyester
|8,79
|9,03
|-2,66
|İş GMYO
|1,52
|1,56
|-2,56
|Torunlar GMYO
|2,30
|2,36
|-2,54
|Alarko Holding
|4,49
|4,60
|-2,39
|Akbank
|5,90
|6,04
|-2,32