Küresel piyasaların gözü Fed'in faiz kararında

Asya piyasaları ise yeni güne sakin başladı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yatay bir seyir izlerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 değer kazandı. Dolar/yen paritesi ise düşüş eğilimini sürdürerek 106,5 ile yaklaşık 6 haftanın en düşük seviyesine geriledi.

Yurt içinde, dün 102.000 sınırına kadar çıkan BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran kar satışlarıyla düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,55 azalışla 100.707,48 puandan tamamladı. Dolar/TL ise 6,9871'den kapanması sonrası bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,9820 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün Fed'in faiz kararı ve Jerome Powell'ın gelecek dönem para politikasına ilişkin yapacağı yönlendirmenin takip edileceğini, ardından yarınki ECB kararının bekleneceğini ifade etti. Piyasa beklentileri, Fed'in alınan mali politika tedbirlerinin etkilerini görmek için faizlerde değişikliğe gitmeyeceği yönünde.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 puanın direnç, 100.000 ve 99.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu dile getiren analistler, dolar/TL'de 6,95-7,00 bandının izleneceğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, nisan ayı ekonomik güven endeksi

12.00 Avro Bölgesi, nisan ayı tüketici güven endeksi

15.00 Almanya, nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi

15.30 ABD, 1. çeyrek GSYH

17.00 ABD, mart ayı bekleyen konut satışları

21.00 ABD, Fed faiz kararı