



KİMLER YARARLANACAK?

Nakdi Ücret Desteği uygulamasından kimlerin yararlanacağına ilişkin Selçuk, "Ücretsiz izne ayrılan, Kısa Çalışma Ödeneğimizden yararlanamayan, 15 Mart'tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanmamış olan ve yaşlılık aylığı almayan işçilerimize yönelik bir uygulamamız." açıklamasında bulunmuştu.