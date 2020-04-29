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    • Ekonomi
    • 29.04.2020 10:07
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    • 29.04.2020 10:16
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    Ödeneği ödenmeye başlandı! Bakan Selçuk'tan açıklaması: ödeme tarihini öne çektik

    haberi... " ödeneği ne zaman alınacak?" sorusunun yanıtı merakla bekleniyordu. Aile, Çalışma ve , yaptığı son dakika açıklamasında " ödeme tarihini öne çektik. İşsizlik Ödeneği’ni ödemeye başladık." dedi.



    Koronavirüsten dolayı çeşitli tedbirler alındı. Gündemde ise işsizlik ödeneğiyle ilgili araştırmalar bulunuyor, işsizlik ödeneği ödemelerinin yapılacağı tarih merak ediliyordu.



    BAKAN SELÇUK AÇIKLADI
    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: Mayıs ayı İşsizlik Ödeneği ödeme tarihini öne çektik. İşsizlik Ödeneği'ni ödemeye başladık.



    KİMLER YARARLANACAK?
    Nakdi Ücret Desteği uygulamasından kimlerin yararlanacağına ilişkin Selçuk, "Ücretsiz izne ayrılan, Kısa Çalışma Ödeneğimizden yararlanamayan, 15 Mart'tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanmamış olan ve yaşlılık aylığı almayan işçilerimize yönelik bir uygulamamız." açıklamasında bulunmuştu.

    Haberler Ekonomi İşsizlik Ödeneği ödenmeye başlandı! Bakan Selçuk'tan son dakika açıklaması: İşsizlik Ödeneği ödeme tarihini öne çektik
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