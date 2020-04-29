Koronavirüsten dolayı çeşitli tedbirler alındı. Gündemde ise işsizlik ödeneğiyle ilgili araştırmalar bulunuyor, işsizlik ödeneği ödemelerinin yapılacağı tarih merak ediliyordu.
BAKAN SELÇUK AÇIKLADI
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: Mayıs ayı İşsizlik Ödeneği ödeme tarihini öne çektik. İşsizlik Ödeneği'ni ödemeye başladık.
KİMLER YARARLANACAK?
Nakdi Ücret Desteği uygulamasından kimlerin yararlanacağına ilişkin Selçuk, "Ücretsiz izne ayrılan, Kısa Çalışma Ödeneğimizden yararlanamayan, 15 Mart'tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanmamış olan ve yaşlılık aylığı almayan işçilerimize yönelik bir uygulamamız." açıklamasında bulunmuştu.