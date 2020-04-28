Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|MLP Sağlık
|16,30
|14,82
|9,99
|Deva Holding
|17,34
|15,77
|9,96
|Anadolu Cam
|4,22
|3,84
|9,90
|Bursa Çimento
|3,77
|3,61
|4,43
|Brisa
|8,42
|8,07
|4,34
|Odaş Elektrik
|1,73
|1,66
|4,22
|Akçansa
|7,70
|7,42
|3,77
|Global Yatırım Holding
|3,33
|3,21
|3,74
|Çimsa
|7,58
|7,37
|2,85
|Vestel
|13,10
|12,75
|2,75
|Pegasus
|52,50
|51,10
|2,74
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,63
|5,50
|2,36
|Alkim Kimya
|62,95
|61,50
|2,36
|Arçelik
|16,09
|15,75
|2,16
|Good-Year
|4,37
|4,28
|2,10
|Yataş
|6,64
|6,52
|1,84
|Adana Çimento (A)
|9,31
|9,15
|1,75
|Bim Mağazalar
|56,65
|55,70
|1,71
|Tofaş Oto Fabrikaları
|21,22
|20,90
|1,53
|Doğuş Otomotiv
|9,29
|9,17
|1,31