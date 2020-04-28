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    • Ekonomi
    • 28.04.2020 18:55
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    • 28.04.2020 18:55
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    hangileri? İşte 28 Nisan değer kazanan hisseler

    100 (BIST) endeksi 28 Nisan'ı yüzde 0,55’lik düşüşle tamamladı. Borsa İstanbul'da, bugün endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    Borsada en çok değer kazanan hisseler

    'da, bugün endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    MLP Sağlık 16,30 14,82 9,99
    Deva Holding 17,34 15,77 9,96
    Anadolu Cam 4,22 3,84 9,90
    Bursa Çimento 3,77 3,61 4,43
    Brisa 8,42 8,07 4,34
    Odaş Elektrik 1,73 1,66 4,22
    Akçansa 7,70 7,42 3,77
    Global Yatırım Holding 3,33 3,21 3,74
    Çimsa 7,58 7,37 2,85
    Vestel 13,10 12,75 2,75
    Pegasus 52,50 51,10 2,74
    Tümosan Motor ve Traktör 5,63 5,50 2,36
    Alkim Kimya 62,95 61,50 2,36
    Arçelik 16,09 15,75 2,16
    Good-Year 4,37 4,28 2,10
    Yataş 6,64 6,52 1,84
    Adana Çimento (A) 9,31 9,15 1,75
    Bim Mağazalar 56,65 55,70 1,71
    Tofaş Oto Fabrikaları 21,22 20,90 1,53
    Doğuş Otomotiv 9,29 9,17 1,31

    Haberler Ekonomi Borsada en çok değer kazanan hisseler hangileri? İşte 28 Nisan BIST 100 değer kazanan hisseler
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