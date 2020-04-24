



Beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre zam oranı hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklilerinde yüzde 4.4 olacak. Maaşlar artacağı için ek ödemeler de yükselecek. Emekli doktorların ilave ödemelerinde de memur maaş katsayısındaki artışla yükseliş yaşanacak. Memur maaş katsayısı yüzde 4.4 artarsa, aylık ilave ödeme uzmanlarda 2 bin 592, uzman olmayanlarda bin 982 liraya çıkacak.