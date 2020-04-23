Kredi faizi oranlarında yeni gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Yapı Kredi, konut kredisi faiz oranını aylık yüzde 0,89'a indirdiğini duyurdu. Bu kapsamda kredi çekmeyi düşünenler ihtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranlarını inceleyerek en uygun teklifi öğrenmek istiyor. Ayrıca kredide yeni imkanlar da sunuluyor. Peki, 24 Nisan taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranları kaç oldu? İşte banka banka güncel faiz oranları...

KREDİ FAİZ ORANLARINDA YENİ İNDİRİM

Bu çerçevede konut kredisi faizini indiren bankanın, sunduğu bu fırsattan faydalanmak isteyenler, kredi tutarı üst limiti olmadan, 120 aya kadar tüm vadelerde aylık yüzde 0,89 faiz oranlı konut kredisi kullanabilecek. Aynı zamanda, kampanya kapsamında Yapı Kredi müşterilerine, farklı ödeme plan ve seçenekleri de oluşturulabilecek.

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

Taşıt kredisi: 0,96

Tüketici kredisi: 1,05

Konut kredisi: 0,94 (Sıfır konutlar için 0,79)