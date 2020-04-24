Her ajansın bütçesi aynı mı?

Türkiye genelinde farklı bölgelerde faaliyet gösteren 26 kalkınma ajansından 25'i bu çağrıya katıldı. Burada en büyük bütçe 51 milyon TL ile İstanbul Kalkınma Ajansında. Ankara, İzmir, Bursa Eskişehir ve Bilecik için 15 milyon TL, Çukurova, Doğu Akdeniz ve Ahiler Kalkınma Ajansı için 10 milyon TL olarak belirlendi. Marmara, Karadeniz ve Anadolu'nun farklı bölgelerinde faaliyet gösteren kalkınma ajanslarının bütçeleri ise 3 milyon ila 8 milyon TL aralığında yer alıyor. Burada en önemli noktalardan biri projelerin hızlı çözüm sunuyor olması. Çünkü bu programda proje süresi maksimum 3 ay ile sınırlı tutuluyor. Kalkınma Ajansları Kovid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı'nın temelde 3 önceliği var: