Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? Motorin ve benzin litre fiyatlarında bu ay içerisinde önemli değişimler yaşanmıştı. Yeni yapılan açıklamada benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 8 kuruş indirime gidileceği belirtildi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, indirim, benzinin pompa fiyatına ortalama 8 kuruş olarak yansıyacak.

BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Buna göre başkent Ankara'da ortalama 5,34 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,26 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,20 liradan 5,12 liraya, İzmir'de de 5,37 liradan 5,29 liraya inecek.