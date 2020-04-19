Emekliler gözlerini Temmuz ayında yapılacak olan zamlara çevirdi. Yaklaşan Temmuz ayı, milyonlarca kişi için zam ayı olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, bu yılın 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak. İşte enflasyon farkında son durum takvim.com.tr'de.
Emekliye Temmuz zammı | 2020 SSK SGK ve Bağ-Kur zam oranı ne kadar olacak?
Yaklaşan Temmuz ayı, milyonlarca kişi için zam ayı olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, bu yılın 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak. Memurlar ve memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak. Bu nedenle enflasyon verileri merakla izlenirken; zam oranına ilişkin ilk ipucu Merkez Bankası'nın Nisan ayı beklenti anketinden geldi.
FARK GÖRÜNDÜ
Ekonomistlerle yapılan beklenti anketinde, enflasyon tahmini Nisan ayı için yüzde 0.93, Mayıs ayı için yüzde 0.70, Haziran ayı için yüzde 0.43 olarak gerçekleşti. Bu tahmine göre; ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4.4 olacak.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 4.4 zam alırken, memurların ve memur emeklilerinin artışı ise yüzde 0.4 enflasyon farkıyla yüzde 4.4'e yükselecek. Memurlar ve emekliler kesin zam oranını 3 Temmuz'da öğrenecek. Aynı ay içerisinde zamlar hesaba yatırılacak.
2020 TEMMUZ AYI MEMUR MAAŞ ZAMMI + ENFLASYON FARKI ZAMMI
Kamu görevlilerinin 5. dönem toplu sözleşme sonrası memurlara 2020 yılında 4+4 puanlık bir zam artışı yapılmıştı. % 4'lük oranı geçen enflasyon rakamı üzerinden ise fark verilecek. Bu kapsamda 2020 yılı için şu an itibarıyla Ocak + Şubat aylarında % 1.70 enflasyon oluşmuş durumda. Geriye kalan Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamları ise memurlara enflasyon farkında artışın olup olmayacağına kesinlik kazanacak.
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TOPLU SÖZLEŞME ZAM ORANI
Memurlar 2020'nin ilk altı ayı için yüzde 4 zam aldı. 2. altı ayı için de yüzde 4 zam alacak. Bu zam oranına enflasyon farkı olursa ekleme yapılacak.
OCAK AYI TÜFE
Ocak 2020 TÜFE'si yüzde 1,35 oldu.
ŞUBAT AYINDA TÜFE
Şubat 2020 enflasyonu ise Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %12,37, aylık %0,35 arttı oldu.
MART AYINDA TÜFE
Mart 2020 dönemine ait enflasyon ise az önce açıklandı. Açıklamada, "Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %11,86, aylık %0,57 arttı" denildi.
3 AYLIK TOPLAM TÜFE
İlk 3 ayın Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) toplamda 2,27 oldu.
YÜZDE 4 'Ü AŞARSA
Nisan, Mayıs ve Haziran aylarının TÜFE 'sinin açıklanması sornası toplam TÜFE yüzde 4 'ü aşarsa , aşan tutar memur maaşına zam olarak yansıyacak.
TC KİMLİK VE TAHSİS NO İLE MAAŞLARI SORGULAYIN
Tahsis numarası Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından emekli olmuş ve maaşı bağlanan vatandaşlara verilen numaradır. Emekli tahsis numarası öğrenildikten, numaranın sonra son rakamına bakarak emekli maaşlarının hangi gün alınacağı öğrenilebiliyorç. Kamu kurumlarında gerçekleştirilen pek çok işlemi online olarak yapabilme fırsatı sunan e Devlet üzerinden tahsis numarası da sorgulanabiliyor.
https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-kurumu linki üzerinden kimlik numarası ve şifre ile tahsis numarası sorgulanabiliyor.
TAHSİS NUMARASI NE DEMEK?
Tahsis numarası; SGK tarafından emekli maaşı bağlanan kişileri tek bir numara aracılığıyla takip edebilmek adına belirlenmiş bir numaradır. Bakan Selçuk; "Buna göre ikramiyeler 4a (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre yani 17, 18, 19 olanlar için 7 Nisan; 20, 21, 22 olanlar için 8 Nisan; 23, 24 olanlar için 9 Nisan; 25, 26 olanlar için 10 Nisan'da; 4b (Bağ-Kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan'da ödenecek." dedi.
Emekli tahsis numarası öğrenildikten sonra son rakamına bakarak bayram ikramiyesinin hangi gün alınacağı belirlenebilir.