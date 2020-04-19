BİM ne demek?

BİM'in anlamı Birleşik Marketler A.Ş'dir ve BİM kısaca bu açılımın kısaltılmış ifadesidir. 1994 yılında 21 mağaza ile işe başlayan BİM, 2013 yılında 2009 mağaza sayısına ulaştı.

BİM AÇIKLAMA YAPTI

Bu karar sonrası Bim marketler bir açıklama yaptı. "Çalışanlarımızın ve siz değerli müşterilerimizin sağlığı için mağaza açılış-kapanış saatlerimizi değiştirdik." notu ile yapılan paylaşım şu şekilde: