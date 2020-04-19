Yüz binlerce kişinin merakla beklediği A101 23 Nisan aktüel kataloğu yayınlandı. Türkiye'nin 81 ilinde şubesi bulunan A101'de Perşembe günleri satışa sunulan ürünler vatandaşların merakını cezbediyor. A101 aktüel ürünler kataloğu yine çok hesaplı. Her Perşembe indirimli ürünler satışa çıkaran A101'de bu hafta yepyeni ürünler müşterileri bekliyor. Firma tarafından onlarca ürün şubelerde indirimli olarak satılıyor. A101 aktüel ürünler A101 23 Nisan kataloğunda birbirinden hesaplı ürünler dikkat çekiyor. A101 marketlerinde Perşembe gününden itibaren HI-LEVEL 49" Ultra HD Smart Led TV, vestel Venus e5 Cep Telefonu,FLAVEL Çamaşır Makinesi, Piranha Bluetooth Kulaklık, JWIN Ahşap Kabinli Dijital Piyano...