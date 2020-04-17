



"10-15 DAKİKADA İŞİMİZİ HALLETTİLER"

İnternet üzerinden yaptığı kredi başvurusunun çok hızlı bir şekilde sonuçlandığını ve 3 günde parasını aldığını dile getiren Tasım, şöyle devam etti:

"İnternetten salı günü başvurdum. Bankadan telefon ettiler. Şube yetkilisi başvurunun işleme alındığı ve hafta içi çağrılacağım bilgisini verdi. Bir gün sonra banka tekrar aradı ve paranın hazır olduğunu, cuma günü gelip alabileceğimi söylediler. Gittik paramızı aldık, 10-15 dakika içinde işimizi hallettiler.

Tasım, başvuru sürecinde herhangi bir zorlukla karşılaşmadığını belirterek, "Kefil istenmedi, sadece vergi levhası ve T.C. kimlik numarası istendi." diye konuştu.