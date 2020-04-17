Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 17.04.2020 12:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.04.2020 12:25
    ABONE OL

    'ten 'na 2 milyon liralık destek!

    Başkan 'ın başlattığı Dayanışması'na bir destek daha geldi. 'in açıklamasına göre, holding, 2 milyon liralık bağışın yanı sıra maske üretimiyle de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye katkıda bulunuyor.

    Eroğlu Holding'ten 2 milyon liralık destek!

    , 'na 2 milyon lira bağışla destekte bulundu.

    Eroğlu Holding'in açıklamasına göre, holding, 2 milyon liralık bağışın yanı sıra maske üretimiyle de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye katkıda bulunuyor.

    Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Eroğlu, holding olarak tarafından başlatılan kampanyaya destekte bulunmayı milli sorumluluk olarak gördüklerini bildirdi.

    ve 'daki fabrikalarında üretimine başladıkları koruyucu maskelerin ilk teslimatının 'na yapıldığını belirten Eroğlu, şunları kaydetti:

    "Salgına karşı ülkece verilen mücadelede birlik ve beraberlik çok önemli. Benzeri uzun yıllardır görülmemiş, 100 yılda bir karşımıza çıkan çok zor bir salgını yenmek için çalışıyoruz. Devletimizin de desteğiyle 38 ülkedeki 16 bin çalışanımızla dayanışma ve birlik içerisinde, yollarımızı ayırmadan, onlara sahip çıkarak geleceğe güçlü bir şekilde hazırlanıyoruz. Çalışanlarımızla bir bütün olmaya ve üretmeye var gücümüzle devam edeceğiz."

    Haberler Ekonomi Eroğlu Holding'ten Milli Dayanışma Kampanyası'na 2 milyon liralık destek!
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri