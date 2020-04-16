VATANDAŞLAR ÖZEL BANKALARDAN ŞİKAYETÇİ

Koronavirüs sürecinde kamu bankaları ekonomik anlamda hayatı kolaylaştırıcı adımlar atarken, diğer yandan özel bankalar bu süreçte sessiz kaldı. Konuyla ilgili Sabah gazetesi ekonomi yazarı Faruk Erdem ve Dilek Güngör A Haber'e açıklamalarda bulundu.

Dilek Güngör, özel bankaların bu zorlu süreçte kredi verme noktasında gereken adımları atmadığını ve vatandaşları mağdur ettiklerini ifade etti. Ayrıca Dilek Güngör, "Özel bankaların bu süreçte sınıfta kaldıklarını ve kredilerini tamamen kıstıklarını söyleyebiliriz" dedi.

Ekonomi yazarı Faruk Erdem de özel bankaları eleştirerek, "Özel bankalar yıllarca insanlarımızdan para kazanan bankalar bu zorlu süreçte insanları yarı yolda bıraktı. Kamu bankaları kredi hacimlerini 27.5 milyar lira artırırken, özel bankalar ise 5 milyar dolar geri çekmişler. Gıda stokçusu neyse bu da ona benziyor." açıklamasını yaptı.