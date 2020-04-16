Milletten topladığı parayı kullandırmayan, maskeyi stoklayanla aynı. Süslü reklam bunu gizlemez.
Mevduatını bozdurana, kredisini yapılandırana fahiş maliyetler çıkarıyorlar. Üzerine gideceğiz...
PARA STOKÇULARI
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Coronavirüs tedbirleri kapsamında özel bankaların takındığı tutumu sert bir dille eleştirdi. Vatandaştan topladığı parayı en çok ihtiyaç olan dönemde kullandırmayanların maskeyi stoklayan ve gıdayı saklayanlarla aynı olduğunu söyleyen Bakan Albayrak, "Vatandaşa desteği geçtik, mevduatını bozdurana, kredisini yapılandırmak isteyene fahiş maliyetler çıkarıldığını duyuyoruz. Bunu asla kabul etmeyiz. Üzerine gideceğimizin bilinmesini isteriz" dedi. Albayrak, şöyle konuştu:
● ÖZEL BANKALARIN MASKESİ DÜŞTÜ: Vatandaşlarımızın özel bankalarla yaşadıkları sıkıntıları biliyoruz. Bu dönemde vatandaşlara destek olmayı geçtik, mevduatını bozdurana, kredisini yapılandırmak isteyene fahiş maliyetler çıkarıldığını duyuyoruz. Bu asla kabul edebileceğimiz bir şey değil. Bu konunun titizlikle üzerine gideceğimizin bilinmesini isteriz.
● AVUKATLIĞA SOYUNANLAR BELLİ: Bu dönemde, kimlerin özel bankaların avukatlığına soyunduğunu da görmenizi istiyoruz. Uluslararası kurumlardan yardım isteme ve ülkeyi nereye sürükleyeceği belli olmayan para basma söylemlerinden sonra, bu konudaki duruşları ile de dertlerinin millet olmadığını gösterdiler.
● CHP'NİN TUTUMU: Başakşehir'deki dev hastanenin yolunu yapmayıp, Adana'da hiçbir araç, gereç ya da tıbbi donanıma sahip olmayan, sadece perdelerle ayrılmış fuar alanına 'Sahra Hastanesi' diyebilen bir zihniyetle muhatap oluyoruz. Onu da baz ya da prototip diye aklamaya çalışacaklardır.
● MASKEYİ, GIDAYI SAKLAYANLA AYNI: Milletin ihtiyacı olan maskeyi stoklayanlar, gıdayı saklayanlar ne ise, vatandaştan topladığı parayı, en çok ihtiyaç olan dönemde millete sunmak yerine stoklayanlar da aynıdır. Süslü reklamlar bu yapılanı gizleyemez.
HİÇBİR KURUMDAN DESTEK ALMADIK
Dengelenme sürecinin kazanımları sayesinde Ekonomik İstikrar Kalkanı gibi kapsamlı bir tedbir setini çok hızlı şekilde devreye aldıklarını belirten Albayrak, şöyle devam etti: "Erken tedbir, hızlı karar, etkin uygulama ve etkili mücadele sergiledik. Türkiye en başarılı ülkeler arasında. Tüm imkanlarımızla işgücü piyasasını ve istihdamı destekledik. Hiçbir uluslararası kurum ya da kuruluştan destek veya yardım talebinde bulunmadan süreci yönetiyoruz. İnşallah, virüs sonrası döneme de en iyi şekilde giren ülkelerin başında geleceğiz."
VATANDAŞ İÇİN SEFERBER OLDUK
Albayrak, devreye aldıkları tüm desteklerin vatandaşlara ulaşması için adeta seferberlik içinde çalıştıklarını belirterek, şu mesajları verdi:
● 4.4 MİLYON AİLEYE 1.000'ER TL: 2.1 milyon aileye 1.000 lirayı ulaştırdık. Çok yakında 4.4 milyon ailenin tamamına ulaşılacak.
● 2.1 MİLYON VATANDAŞA 12.1 MİLYAR TL: Temel İhtiyaç Desteği kapsamında 2.1 milyon vatandaşa 12.1 milyar lira tahsis edildi.
● ESNAFA 6.7 MİLYAR TL: Esnaf Destek Finansmanı'na 412 bin 714 başvuru geldi. Süreci tamamlanan esnaf sayısı 206 bin 959'a çıktı. Tahsis edilen toplam finansman, Paraf Kart ile birlikte 6 milyar 737 milyon lira oldu.
● SANAYİCİYE 36.3 MİLYAR TL: İş'e Devam desteğine 67 bin 229 firma başvurdu. 39 bin 651'inin sürecini neticelendirdik. 36 milyar 326 milyon lira tahsis ettik.
EYLEM PLANI TAMAM
Bakan Albayrak, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları ile virüsle mücadele kapsamında gerçekleştirilen toplantıya katıldı. Albayrak, hazırlanan Eylem Planı konusunda mubatık kaldıklarını açıkladı.
HAZAL ATEŞ