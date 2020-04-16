



● MASKEYİ, GIDAYI SAKLAYANLA AYNI: Milletin ihtiyacı olan maskeyi stoklayanlar, gıdayı saklayanlar ne ise, vatandaştan topladığı parayı, en çok ihtiyaç olan dönemde millete sunmak yerine stoklayanlar da aynıdır. Süslü reklamlar bu yapılanı gizleyemez.



HİÇBİR KURUMDAN DESTEK ALMADIK

Dengelenme sürecinin kazanımları sayesinde Ekonomik İstikrar Kalkanı gibi kapsamlı bir tedbir setini çok hızlı şekilde devreye aldıklarını belirten Albayrak, şöyle devam etti: "Erken tedbir, hızlı karar, etkin uygulama ve etkili mücadele sergiledik. Türkiye en başarılı ülkeler arasında. Tüm imkanlarımızla işgücü piyasasını ve istihdamı destekledik. Hiçbir uluslararası kurum ya da kuruluştan destek veya yardım talebinde bulunmadan süreci yönetiyoruz. İnşallah, virüs sonrası döneme de en iyi şekilde giren ülkelerin başında geleceğiz."